– Dette er nesten helt uvirkelig

– Vi har vært opp i hele natt, og sitter her litt medtatt. Dette er bare helt fantastisk. Vi mangler nesten ord, sier mor til Ragnhild, Sissel (Lillehagen)Mowinckel, torsdag morgen. Hun er vokst opp i Rauma.

– Dette er henne vel unt etter så mange år med hard jobbing. Vi er nesten litt lamma. Vi forstår det nesten ikke, selv om vi ser det, ler hun over telefon fra Molde.

- Men flagget er kommet opp iallfall, sier hun.

Med sølvmedaljen tok Mowinckel den første norske OL-medalje i alpint for kvinner siden Laila Schou Nilsen tok bronse i kombinasjonen i 1936 (Garmisch-Partenkirchen).

Amerikanske Mikaela Shiffrin knep gullet, 0,39 foran den norske jenta, mens Federica Brignone tok bronse 0,46 sekunder bak den amerikanske vinneren.

– Herregud, det går ikke an å beskrive det en gang. Det er helt uvirkelig. Det er så sjukt, jeg har ikke ord. Jeg er så dårlig på å beskrive nå, men jeg er bare dritglad. Det er helt sykt, sa en lykkelig og forfjamset medaljevinner til Eurosport.

– Fikk briste eller bære

Molde-jenta la grunnlaget for sølvet i første omgang. Da kjørte hun ned til fjerde beste tid, 55 hundredeler bak italienske Manuela Moelgg som ledet. Deretter leverte hun en andreomgang det luktet svidd av og kjørte inn til OL-sølv.

Etter den første omgangen lovet hun å ha gassen i bånn i finaleomgangen.

– Det er helt sykt. Jeg tenkte at det bare fikk briste eller bære. Går det ut så går det ut, men da har jeg i alle fall forsøkt, sa Mowinckel.

Men ut gikk det ikke. Derimot holdt det helt inn til sølv.

Fin rytme

I annen omgang kjørte Mowinckel med god fart og fin rytme og kjørte inn til ledelse. Da gjensto Federica Brignone, Shiffrin og Moelgg.

Da Brignone kom i mål bak sju hundredeler bak den norske jenta, var det klart at OL-medaljen var i boks. Det eneste som ikke var klart var hvilken valør det skulle bli.

Shiffrin tok ledelsen 0,39 foran den norske 25-åringen. Etter hvert som Moelgg tapte tid nedover løypa ble klart at Mowinckel skulle få sølvmedaljen. Moelgg på sin side er nok skuffet etter å ha falt ned til 8.-plass.

Fortsatte festen

Nina Haver-Løseth endte på 15.-plass, 3,08 sekund bak Shiffrin. Hun var på 18.-plass etter første omgang.

Den norske OL-debutanten Kristine Lysdal ble nummer 18, slått av vinneren med 3.38 sekund. Hun kjørte seg også opp tre plasser i finaleomgangen.

Mowinckel sørget for at den norske medaljefesten for alpinistene fortsatte torsdag. Tidligere på dagen tok Aksel Lund Svindal tidenes første norske OL-gull i utfor, mens Kjetil Jansrud tok sølv.