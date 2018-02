Ønsker vinterutstyr til nytt loppemarked

Nyheter

Norsk fjellfestival arrangerer på nytt et bruktmarked.

Denne gangen skjer det lørdag 10. mars, under vinterfestivalen Romsdalsvinter. Sommerversjonen ble gjennomført med suksess i sommer. Da kom det ifølge Marianne Brevik, som er styreleder for fjellfestivalen, inn 50.00 kroner.

Forkjemper for gjenbruk - Det er bra for både lommebok og miljø, sier Jenny Skavlan.

Unge pårørende til Rauma

Tiltaket kalles #returmedmening, og alle inntekter av både sommerens marked, og det kommende vintermarkedet, skal gå til #turmedmening, som er et tiltak for unge pårørende til kreftsjuke.

Fjellfestivalen har allerede satt av helga 21. til 23. september og planlegger at dette i første omgang skal være et tilbud til barn i barneskolealder. Barn som har noen de er glad som enten har, eller har hatt kreft. Med seg til å planlegge hva helga skal inneholde, har de blant annet Agnes Eidsvåg Siem, som er i målgruppa for tilbudet. Hun sier det blir kjekt å møte andre i samme situasjon.

– Dette blir ei fullspekka helg med for eksempel lesestund, lavvokino og klatring, sier festivalsjef Solrun Sylte.

Skavlan roser loppemarkedet NRK-programleder Jenny Skavland er selverklært «vintagejunkie». Hun synes det planlagte fjellutstyrs-loppemarkedet er et fantastisk tiltak.

– Det fine med friluftsperspektivet er at det er ei fin ramme for ungene å møtes. Det rommer så mye og det ligger mye mestring i det å være ute i lag, sier Ida Pernille Siem som er med i arrangørkorpset.

Gjengen som fronter tiltaket trekker fram at tiltaket er fint på så mange måter. I tillegg festivalen for unge pårørende, er gjenbruk miljøvennlig.

– Vi tar imot alt av vinterutstyr, både klær og ski. Det må være rent og helt og klart for nye turer, og det kan leveres i boksen på tindesenteret.

– Let ekstra godt i strikkegenserskuffen, oppfordrer Ida Siem.