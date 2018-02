Verdens første ishockeykamp på Furulia Amfi søndag

Nyheter

Som en del av 100 års jubileet for Isfjorden idrettslag, ble det søndag arrangert den aller første ishockeykampen på Furulia Amfi i Isfjorden. Isfjorden hadde invitert Leik-hockey G 15 fra Melhus til å spille mot dem i den første kampen.

– De har en helt lik bane som oss og vi har brukt dem som konsulenter under byggingen av vår skøytebane. Siden har vi holdt kontakten, forteller Joachim Horn Torp som er lagleder for Isfjorden G15.

Det er et blandet lag med spillere i alderen 12 til 18 år. De har trent mye siden banen kom i stand og laglederen tror de skal klare seg bra i kampen.

– Vi er så heldig å ha fått med de to sønnene til dommeren, Petter Hegle fra Trondheim, på laget også. Vi håper det går bra. Det viktigste er at det er god stemning, selv om den hadde vært artig å vinne, humrer Torp før kampstart.

Gutta fra Isfjorden klarer seg bra på isen, men det går hardt for seg. Etter tre ganger 15 minutters kamper, er det Leik som til slutt går seirende ut av oppgjøret. De vinner med 6 – 5.

– Vi er godt fornøyd med det resultatet. Vi delte ut oppmerksomhet til både dommer, hans to sønner, og det gjestende laget etter kampen. Alle syntes det var en kjempeartig kamp. Vi holder nok kontakten med laget. Det var mye liv her etter kampen også. Da kom de yngste og spilte. Vi er veldig fornøyd med hvordan dagen gikk, oppsummerer Torp, som er sikker på at det blir mange flere kamper for Isfjorden G 15.