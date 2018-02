UKM Rauma: – Halve gleden er det sosiale

Nyheter

UKM er ikke bare en kulturmønstring og opptreden på en scene. Halve gleden er det sosiale. De 106 deltakerne på kveldens mønstring, fikk anledning til å møte andre deltakere hele dagen lørdag. Allerede klokka åtte om morgenen begynte arrangementet med frokost, med påfølgende filmvisning i kinoen. Etter lydprøver i storsalen, ble det servert pizza i biblioteket, før selve mønstringen settes i gang på scena i storsalen.

Åfarnes skole er godt representert blant deltakerne i år og både 5., 6., og 7. klassetrinn deltar i mønstringen.

Kunst

I år deltar hele ni kunstnere i mønstringen og vi fikk møte to av disse; Leonora Rognerud og Inga H. Sletta.

– Det var kunstlæreren som oppfordret oss til å delta, sier Inga som har malt et bilde hun har kalt ”Vinternatt.”

Leonora har malt bildet ”Fargeverden”, og hun forteller at de brukte vel to uker på å bli ferdig med bildene.

Konferansier

Ethvert show med respekt for seg selv må ha en konferansier og den rollen har Jakub Jablonski tatt.

– Det har jeg gjort fordi jeg elsker å stå på en scene, sier han uredd.

Han har en viss erfaring fra før, fra Åndalsnes ungdomsskole.

– Jeg har stått en del på scena der under PSM, forteller han.

Media

UKM mønstringen blir godt dekket av media også. I en egen mediegruppe jobber Trym Flatlandsmo og Sunniva Rognerud med å publisere arrangementet på nettet. Trym er fotograf og Sunniva tar seg av journalistjobben. I tillegg lages det en reklamefilm av arrangementet og den jobben har Karl Bernhard Slettaøien tatt.

– Jeg deltar med en egen film også, forteller Karl, men vil ikke fortelle så mye mer om den.

Alle tre går i samme klasse på Åndalsnes ungdomsskole – 8. klassetrinn.

Bredt spekter

I sofagruppa på biblioteket sitter tre gutter fra Åfarnes skole. Matheo Frisvoll skal bli med på et skuespill som 6. klassetrinn skal fremføre. Han gruer seg ikke, selv om han skal spille en dame. Gruer seg gjør heller ikke Kasper Dahle Skomsø som spiller slagverk i et band som skal fremføre en låt.

– Vi skal spille under RaumaRock til høsten og derfor meldte vi oss på for å øve oss til det, forteller han.

Johannes Holm er artistvert.

– Jeg skal passe på at alle har det bra og si ifra når de skal gå frem på scena, forklarer han.

Jury

Kulturmønstringen har en jury bestående av Thomas Trana, Bodil Mittet Krohn, Wenche Åsegg Moen og Tea Gråberg fra ungdomsrådet.

– Det er en kvote på 20 vi kan sende videre til fylkesmønstringen. Da er det viktig å få frem bredden og variasjonen i UKM Rauma, mener Thomas Trana som vil benytte anledningen til å skryte av de to damene på kulturhuset.

– Marit Scheide og Grethe Rødseth har fått til et kjempeopplegg for de unge, som har gjort at de har blitt godt kjent med hverandre i løpet av dagen. Et flott arbeid er nedlagt som har resultert i stor deltakelse, sier han – vel to timer før mønstringen går av stabelen.

Evy Kavli