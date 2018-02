Veidekke: – Ikke mange saker havner i retten

Nyheter

Det er kommunikasjonssjef i Veidekke Entreprenør AS, Helge Dieset, som sier dette.

– Hovedgrunnen til at vi velger det denne gangen, er at vi trenger forutsigbare rammebetingelser. Hvis vi mener at noe er feil, må vi forsøke å gjøre noe med det. For slik kan vi ikke ha det. Og det kan jo også kommunen si, -alle er jo tjent med prosedyrer som er riktige, sier han, og legger til at det er veldig sjeldent at deres anbudssaker havner i rettsvesenet.

– En ting er at det koster oss mye penger, men det er også jobb og oppmerksomhet. Det er ikke hyggelig, sier Dieset som forteller at Veidekke i Møre og Romsdal, som også inkluderer tidligere Kristiseter, på 18 år har hatt én sak i rettsvesenet.

– Hvor mange saker i Norge?

– Det kan jeg ikke gå ut med. Men det er ikke mange saker.

– Vi håper selvfølgelig å vinne saka, men aller helst ville vi hatt oppdraget med å bygge helsehuset, sier Dieset som også sier at det for Veidekke er knyttet betydelige kostnader opp mot rettssaka. Veidekke AS omsatte i 2016 for 30 milliarder kroner i Skandinavia.