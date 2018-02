To vogntog fikk kjøreforbud - ikke forberedt på vinter

Det er Statens vegvesen som melder dette på Twitter.

To Portugisiske vogntog stoppet i kontroll ved Romsdal kontrollstasjon. Under kontrollen viste det seg at dei var dårlig forberedt for turen til Sunnmøre.Dei hadde kun to kjettinger hver og manglet i tillegg bombrikke. Kjøreforbud fram til påbudt kjetting er skaffet. pic.twitter.com/6yia7Kd5sq