Politiet rykket ut på "situasjon"

Politiet melder på Twitter klokken 16.30 at de forsøker å få avklart situasjonen.

Politiet opplyser til Åndalsnes Avis klokka 16.35 at det er uro inne i et lokale, men at situasjonen skal ha roet seg. Politipatruljen var da ikke kommet fram på stedet.

Åndalsnes. Sentrum. Politiet rykker ut på en situasjon i sentrum av Åndalsnes. Forsøker å få avklart situasjonen. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 5. februar 2018

Klokka 17.00 er vi på nytt i kontakt med politiet:

- Nå har vi kontroll på situasjonen. Det er en uoverenstemmelse av en sånn art at politiet måtte rykke ut for å få kontoll og orden på situasjonen. Nå tar vi et avhør for å få vite hva som faktisk har foregått, opplyser operasjonsleder Tor Andre Gram Franck.

- Det er litt mer enn en normal krangel, og det er sjelden at poltiiet må ordne opp i slikt. Men det har ikke vært fysisk kontakt mellom partene, sier operasjonslederen.