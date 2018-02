Fikk Kongens fortjenstmedalje

Nyheter

Sølvi Kleiva Ugland, opprinnelig fra Åndalsnes, har nylig blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje. Den har hun fått for lang og iherdig aktivitet i kulturlivet i Grimstad gjennom over 30 år. Sølvi forteller på telefonen at hun ble totalt tatt på senga i forbindelse med overrekkelsen da ordføreren hadde invitert henne til et møte på ordførerens kontor.

– Egentlig hadde jeg bedt ordføreren om å komme til meg fordi jeg var veldig opptatt med en kostymeworkshop, men det lot seg ikke gjøre. Da jeg kom til rådhuset ble jeg møtt av en stappfull kommunestyresal med folk som jeg kjenner og eller har hatt kontakt med på ulike vis. Jeg skjønte ingen ting før ordføreren tok på seg kjedet og fortalte hva det hele handlet om, forteller Sølvi.

Hun kan fortelle at hun gjennom mange år har hatt ansvar og eller delansvar for store kulturproduksjoner som har involvert barn og unge.

– Fylkeskultursjefen kunne vise til hele 288 artikler i lokalavisa om prosjekt som jeg har vært involvert i, sier Sølvi og nevner kunst, pedagogikk, miljø og bærekraftig utvikling som stikkord for det hun har jobbet med både nasjonalt og internasjonalt. Hun har også stått bak en stor operaproduksjon ved skolen der hun jobber, hvert år siden 2001.