Tormod Lien deltar i Vestnesrevyen

Nyheter

Det er kommet en viktig melding fra Vestens teaterlag: Førstkommande fredag den 2. februar er det klart for premiere på VestnesRevyen 2018.

- Her blir det mykje sprell, latter og sang. Også i år har vi med oss Raumas store revy- og skodespelarson; Tormod Lien frå Vågstranda. Han er nærast blitt fast inventar hos VTL og det set vi og publikum umåteleg stor pris på. Sist laurdag leverte han ut gule lappar til alle parkerte bilar i Helland-området, noko som vekte stor oppsikt blant bilistane. Stor var lettelsen då dei oppdaga at det berre var invitasjon til VestnesRevyen. I år har vi også med Tonje Viveka Venås i sminkeavdelinga, skriv Einar Baltzersen i ei pressemelding.