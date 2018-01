To ferjer og nye bussruter

Nyheter

Fra 15. februar blir det to ferjer som trafikkerer sambandet Åfarnes- Sølsnes. Så lenge det er arbeid i Innfjordstunnelen. blir også nattferjetilbudet videreført med tre avganger om natta.

58.000 flere biler på ferja Ferjestrekningen Sølsnes-Åfarnes har størst vekst i 2017 av alle ferjestrekninger i Romsdal.

Fra midt i februar er det dermed klart for ei ny tid for trafikken mellom Rauma og Molde. Det som før har vært et toferjetilbud i noen uker på sommeren, blir nå et helårstilbud og ferjene vil få avgang hvert 20. minutt og det vil gjelde både på hverdager og helg. Opplysninger om dette ligger nå ute på fylkeskommunes heimesider.

Men busser skal korrespondere med ferjeavgangene og dette fører dermed til nye bussruter mellom Åndalsnes og Molde og «Skålabussen». Publikum blir også oppfordret til å sjekke endringer for rutene Åfarnes-Vistdal og Lerheim-Rødven.