Ja til Tindesenteret

Fylkesutvalget sa mandag formiddag enstemmig ja til å gå inn med 2,1 millioner kroner i økt aksjekapital i Norsk Tindesentere Eiendom AS.

Flere politikere etterlyste de øvrige aksjonærene; skulle ikke de også være med på redningsaksjonen?

- Jeg etterlyser hvor er de andre 55 prosent eierne i dette spleiselaget? spurte Knut Støbakk (KrF). Og så stilte han spørsmål om hvorfor det ikke var lagt ved et regnskap for Tindesenterets driftsselskap.

Fylkesrådmannen svarte at det var på grunn av garantiansvaret til Rauma kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune på 10 millioner kroner hver, som gjør at det bare er kommunen og fylkeskommunen som vurderer å gå inn med kapital.

- Vi kom til at det er mer å hente på å bidra til ei løsning i forhold til å si nei, sa fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Flere politikere sa at de ikke hadde annet valg enn å si ja.

- Jeg vil ikke gå imot dette. Vi er jo bundet på hender og føtter, sa Støbakk.

- Det er ikke kjekt å få slike saker når en har gått inn med betydelige midler, sa Charles Tøsse (H). - Men bordet fanger i forhold til fylkeskommunal garanti. Signalet er at dette skal gå med overskudd allerede i 2018. Jeg håper at startvanskene er over og at kan gå på skinner etterpå, sa han.

Formannskapet i Rauma skal tirsdag ta stilling til om også kommunen skal gå inn med 2,1 millioner kroner i Tindesenteret,

