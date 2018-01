Flere kretsmestere fra Rauma

Nyheter

Isak Stiansson Pedersen ble kretsmester i sprint i helga. Han går for Henning skilag. ÅIFs Ingeborg Synstnes Hole ble kretsmester i klassen for jenter 11 år, og storebror Iver Synstnes Hole ble kretsmester for gutter 15 år.

KM i langrenn ble arrangert i Stordal på lørdag, og i Eidsdal på søndag.