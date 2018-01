Rauma har et stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg

Nyheter

Driftskostnader og oppgradering av kommunale bygg skal opp som orienteringssak i formannskapet på tirsdag. I saksopplysningene vises det til Multiconsult sin konklusjon fra 2013, om at Rauma har et vedlikeholdsetterslep på 140 millioner kroner. - Og at det er grunn til å tro at nivået ligger på omtrent det samme i dag. Videre står det at den kommunale enheten Rauma Utbygging ved Formålsbygg ønsker å vise politikerne tilstanden på den kommunale bygningsmassen, og utfordringene i forvaltningene av disse verdiene.

Vil bruke halvparten av anbefalt

Formålsbygg har satt en "børverdi" for vedlikehold som er lik for alle kommunale bygg. Den er på 100 kroner per kvadratmeter, per år. Det er hundre kroner under det Multiconsult kalkulerer som nødvendig for å opprettholde god tilstand på et bygg. Formålsbygg begrunner satsen med at de mener Rauma kommune kan klare seg med noe lavere kostnader enn landsgjennomsnittet, og fordi de anser 200 kroner per kvadratmeter per år, som urealistisk for Rauma kommune.

Likevel stor økning for Rauma

Formålsbygg har laget en oversikt over driftskostnader og oppgraderingsbehov av kommunale bygg i perioden 2018 til 2025. Der kommer det fram at dagens bevilgninger viser at Rauma kommune ligger på mellom 30 til 40 kroner per kvadratmeter i året til vedlikehold. «Dette er så lavt at vi ikke klarer å oppfylle krav/forventninger om verdibevarende vedlikehold.»

Mange lekkasjeproblemer

I oversikten, som politikerne får til sin orientering, er alle kommunale bygg listet opp og den kommunale enheten beskriver etterslepet og spesielle utfordringer. De nevner blant annet at de i 2017 har opplevd flate tak som lekker. Både rådhuset, Raumahallen, Isfjordshallen / Isfjorden Samfunnshus, Rauma sjukeheim og Øran verksted / Åndalsnes brannstasjon har ifølge enheten hatt tilbakevendende lekkasjeproblemer.

Rauma sjukeheim lekker Vannlekkasjer fra taket på Isfjorden sjukeheim har ført til at pasienter må flyttes til stuer.

Oppgraderingsbehovene:

En annen utfordring de nevner er utvendig maling av store bygg. «Når hele driftsbudsjettet ligger på 2, 4 millioner inkludert mva., og det aller meste går med til å dekke akutt oppståtte problemer, blir det veldig vanskelig å planlegge større vedlikeholdsoppdrag.» skriver enheten i denne oversikten. De bruker Åndalsnes barneskole som eksempel, – skolen skulle vært malt for flere år siden, men det blir utsatt fordi det tar for stor del av budsjettet. Formålsbygg skriver at resultatet er at bygningene forfaller til man må ta større oppgraderinger ved bruk av investeringsmidler.

I oversikten har formålsbygg blant annet listet opp oppgraderingsbehov i perioden 2018 til 2025. Dette er tiltak som belastes budsjett for investeringsmidler. Summene er anslagsvise budsjettall, og her tar de med både behov for oppgradering, renovering, utbygging og nybygging. Her er tallene for noen av de kommunale byggene:

Rauma rådhus: Har ifølge Formålsbygg behov for tiltak på til sammen over 20 millioner kroner i perioden. Det er blant annet utskifting av vindu og fasadeoppgradering.

Åfarnes barnehage: Det beskrives et tiltaksbehov for 600.000 kroner, inkludert parkeringsplass med tak for utvendig plassering av barnevogner.

Åndalsnes barneskole: Tiltaksbehovet i perioden er på 1,7 millioner kroner,

Vågstranda barnehage: Behov for utvendig maling til 150.000 kroner.

Isfjorden skole: Det skisseres framtidige tiltak på til sammen 2.850.000 kroner.

Måndalen barnehage: Påbygg/nybygg vil trolig koste 20 millioner kroner.

– På høg tid med et løft for barnehagen Ordføreren sier de må prøve å finne rom for oppgradering av barnehagen.