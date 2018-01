Vi trenger NRK i en enda tydeligere rolle

Nyheter

NRK har måttet tåle mye kritikk for at de etter nyttår la om til tre kortere distriktssendinger på TV, og samtidig også kuttet den totale sendetida med fem minutt. Kritikken har vært berettiget.

Vi konstaterer med tilfredshet at ledelsen har snudd. – Vi har rett og slett undervurdert den enormt sterke relasjonen seerne har til TV-nyhetene fra sitt distrikt. Det har vi nå tatt innover oss. Derfor forlenger vi distriktssendingen i forkant av Dagsrevyen, sa distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen denne uka.

NRK-ledelsen skjønte ikke hvor viktig posisjon de har ute i Distrikts-Norge. Sendingene i forkant av Dagsrevyen blir nå justert opp fra fem til ti minutt. Samtidig beholder NRK den nye sendingen før Kveldsnytt. Dermed er den totale sendetida fra mandag tilbake på samme nivå som før endringen fra nyttår.

Vi tror NRK på at hensiktene var de aller beste med å snu om. Distriktsredaktør i NRK Møre og Romsdal, Hallstein Vemøy, forklarte 12. januar overfor Romsdals Budstikke hvorfor de endret sendeskjemaet og kuttet i TV-sendinga: «Meningen med å legge om fjernsynstilbudet fra distriktene, er å gi publikum et enda bedre tilbud der vi prioriterer sakene og reportasjene vi mener er de viktigste.»

Men NRK bommet. Kringkastingsrådet har mottatt 236 klager på endringene. Det forteller om et stort engasjement for NRK og er et signal om hvor viktig statskanalen er. Det viste seg at tre kjappe nyhetsoppdateringer ikke fungerte. Det blir for raske innslag, man går ikke i dybden og det ble uprioritert.

NRK-ledelsen skal ha ros for å ha snudd og for å ha lyttet til folket. NRK er viktig og lokalt vil vi ha dem i en enda tydeligere rolle; en medieaktør som kan binde sammen fylket gjennom sin journalistikk. I dag har vi ingen andre mediehus i Møre og Romsdal som klarer å speile og daglig se tre fogderier i sammenheng. I et fylke med så store motsetninger, har NRK en viktig samfunnsrolle å hegne om og videreutvikle. Da kan man ikke kutte i tilbudet, slik de forsøkte på.