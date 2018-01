Kraftfondet vil avvente aksjekjøp i Romsdalen AS

Nyheter

Kraftfondet behandlet saka 22. januar. I saksopplysningene står det at Romsdalen AS har sendt forespørsel til Kraftfondet for tegning av aksjer. Romsdalen AS er et nystiftet utviklingsselskap som skal bidra til store reiselivsløft i Rauma. Rådmannens innstilling til saka var at styret i Kraftfondet kjøper 14 aksjer med total verdi på 700.000 kroner, og at dette kjøpet finansieres av fondskapitalen. Rådmannen ønsket også at det skulle settes vilkår om at aksjene tilbakeføres til kostpris innen utgangen av 2023, eller når aksjekapitalen overstiger tre millioner kroner.

– Gondol ikke nødvendigvis viktigst Trond Jansen mener det heller blir ekstremt viktig å verne om Raumabanen som skal ut på anbud.

Rådmannen: - Viktig å få i gang selskapet

I sin vurdering skriver rådmannen at det på runn av viktigheten for å få i gang selskapet, er tilrådd at Kraftfondet bidrar i oppstartsfasen. Rådmannen viser også til at med en slik investering vil det være naturlig at Kraftfondet peker ut en eller to kandidater til styreverv i selskapet.

– Dette er et kvantesprang for reiselivet i Rauma Svein Kroken vil være med på arbeidet fordi han mener utviklingsselskapet i Flåm er en stor ressurs.

Kraftfondet gjorde et enstemmig vedtak der det blant annet står at de er positive til etableringen av Romsdalen AS, men at de på nåværende tidspunkt har for lite informasjon om selskapet til å kunne vurdere en aksjetegning, eller andre former for støtte. Kraftfondets leder, Arne Steffen Lillehagen var ikke med på behandlinga av saka. Han er aksjonær i Romsdalen AS, og ble derfor vedtatt inhabil.