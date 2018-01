Nyheter

– Det er jo kjempekjekt at han ville ha meg med. Vi har god kontakt her i musikkmiljøet i Oslo, sier Ingrid over telefon fra hovedstaden.

Ingrid synes det er stas å få en slik jobb som blir vist i beste sendetid på TV 2 lørdag.

– Programmet ble spilt inn i sommer, men jeg har ikke sett det enda. Det er det vel ingen som deltok i programmet som har gjort. Det blir spennende å se, sier hun.

– Men du vet hvordan det gikk da?

– Ja, det gikk kjempebra. Programmet ble spilt inn i løpet av en uke og jeg var der en hel dag. Jeg spiller saksofon på en låt Tshawe gjør og vi spilte den to ganger for å få det til et TV-opptak. Vi var også i studio og gjorde opptak av låten. Alle låtene fra programmet blir jo spilt inn og gitt ut på en plate i etterkant, forteller hun.

– Hva betyr en slik deltakelse for deg ?

– Nei, det vet jeg ikke enda. Vi får se i etterkant av programmet.

– Har du flere spennende jobber i sikte fremover?

– Ja, det første nå er konsert hjemme i kirka i Måndalen, lørdag 24. februar. Da håper jeg mange kommer og hører på.

– Du er ofte hjemme?

– Så ofte jeg kan. Jeg var der sist på juleferie. Nå blir jeg en uke i forbindelse med konserten. Det er på grunn av satsingen min innen musikk at jeg bør bo i Oslo, understreker hun.

På konserten i Voll kyrkje vil hun ha med seg tre musikere til; Askjell Molvær, Tommy Hattrem og Tricia Boutté fra Ytre Suløen Jass-ensemble som vokalist.