Isak fra Vågstranda er tatt ut til OL!

21-åringen fra Vågstranda er første års senior og har vært en del av det islandske landslaget siden 2017. Han er født og oppvokst på Vågstranda, men er islandsk statsborger da hans mor er islandsk. Han har tidligere uttalt at han har hatt OL i Sør-Korea som mål. Nå har målet gått i oppfyllelse.

– Det er helt fantastisk. Det har jo alltid vært en drøm, sier Isak over telefon fra Lillehammer onsdag ettermiddag. Der er han på treningsleir med noen kamerater.

– Hvordan blir oppladningen din nå fremover ?

– Det blir å gå mest mulig på ski. Jeg har slitt litt med sjukdom i jula og presentasjonene i NM ble dårlige. Jeg har vært på testing på olympiatoppen og fått noe pustemedisin for å bli bedre. Den står ikke på dopinglista så det skal gå greit, ler han.

Han føler at han får trent bra på Lillehammer og i helgen reiser han til Romsdalen for å gå et sprintrenn her. 2. februar drar han til Sør-Korea.

– Er du spent?

– Ja, men jeg gleder meg mest. Det blir bare å forberede seg best mulig. Det er en åtte timers tidsforskjell så jeg må begynne å snu døgnet med en gang. Jeg får ta noen timer hver dag, sier han.

– Hva er målet ditt?

– Det er litt vanskelig å si. Jeg vil bruke dette som en god erfaring mot videre satsing. Jeg skal gjøre mitt beste så får vi se hva det blir til den 13. februar.