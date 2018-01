Sammen for bedre klima

Nyheter

Med denne klimauken ønsker vi å øke bevisstheten, gjøre det lettere å gjennomføre klimatiltak og finne de gode løsningene sammen.

Omstillingen mot et fremtidig lavutslippssamfunn krever økt oppmerksomhet om nye, bærekraftige løsninger. Heldigvis står klima stadig høyere på den politiske dagsorden både globalt og nasjonalt. Men skal vi nå målene våre, må hver enkelt arbeidsplass se hvordan de kan drive smartere, grønnere og mer effektivt.

Dette vil kreve innovasjon, endring og omstilling for bedriftene. Det er mange fordeler ved å være i førersetet for en slik utvikling. Det handler om å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser. Det vil også føre til mer effektive virksomheter og et bedre arbeidsmiljø. Samtidig skapes det økt etterspørsel etter nye løsninger i norsk næringsliv. På den måten bidrar alle til næringsutvikling, jobbskaping og styrket konkurransekraft.

Hva kan din bedrift gjøre?

Vi har utarbeidet en fin meny med større og mindre tiltak som kan gjennomføres på den enkelte arbeidsplass. Det handler om alt fra å bli en mer bevisst innkjøper, utfordre leverandørene, legge til rette for mer miljøvennlige transportløsninger og mer kildesortering og gjenbruk.

Du finner mer informasjon på https://arbeidslivetsklimauke.no/

I anledning klimakampanjen er 600 små og mellomstore bedrifter spurt om klima og miljø. 8 av 10 er veldig opptatt av dette, men få gjør noe med det.

Det finnes gode eksempler på bedrifter i Møre og Romsdal som har jobbet med miljøvennlige løsninger i flere år allerede. Mange bedrifter er ISO-sertifisert og stadig flere bedrifter er Miljøfyrtårn eller Svanemerket. Men vi har også bedrifter i vår region som ikke har utarbeidet planer for sitt miljøarbeid. Det arbeidet bør startes nå. Ingen kan forventes å gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Mange små bekker blir til en større, bredere og raskere elv. Fundamentet må bygges på godt samarbeid, men også konkurranse om å utvikle og ta i bruk de beste løsningene.

LO og NHO oppfordrer derfor ansatte og bedrifter til å engasjere seg i klimauken og være gode rollemodeller for den omstillingen vi skal gjennomføre. Lykke til!