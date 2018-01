Lokal investor med når Vestnes-selskapet Kraftmontasje AS ble kjøpt hjem

Nyheter

Denne uken ble arbeidet med hjemkjøp av Vestnes-selskapet Kraftmontasje AS sluttført. Det forteller selskapet i en pressemeldig.

- Etter 10 år som del av det svenske One Nordic konsernet (tidligere E:ON) har nå selskapet blitt kjøpt av en eierkonstellasjon bestående av rundt 50 ansatte og entreprenører og investorer fra Romsdal, forteller Oddgeir Anundsen, administrerende direktør i selskapet.

Lokale eiere

Han forteller at det i årene som har gått, har aktivitetene i Norge og Sverige fjernet seg en del fra hverandre.

- Det har blitt mer og mer tydelig at den norske delen bestående av Kraftmontasje ville ha et langt større utviklingspotensiale utenfor det nordiske konsernet.

En del av de ansatte ønsket å investere i et slikt utkjøp.

- Og viljen til å bidra for å løfte tilstrekkelig kapital har vært imponerende. Når vi deretter fikk med oss regionale investorer som Axess, Bjørn Vegard Løvik, Johan Andreassen, Arvid Gjerde og Olav Aksel Olsen, falt det meste på plass. I tillegg har Jim Solbakken og Ola Smeby deltatt i fundingen av eierselskapene. Det er utrolig stimulerende å ha fått på plass et slikt eierfellesskap uten å måtte bevege seg lengre enn til egen kommune og nærmeste nabokommuner, mener den administrerende direktøren.

Energientreprenørbedriften ble solgt til konsernet for ti år siden. Selskapet mener at dette var en riktig avgjørelse - den gang.

- Når en nå kjøper selskapet tilbake ved hjelp av egne ansatte og lokale investorer, er dette minst like riktig i forhold til de strategier som nå ligger til grunn for videre utvikling.

Konsernet One Nordic ønsker, gjennom å selge ut sin Norske del, å rendyrke og utvikle sine aktiviteter i Sverige

Har vokst

Kraftmontasje AS forsikrer om at kjøpet ikke vil innebære noen endringer for driften.

- Selskapet har gjennom årene vokst seg såpass stort og solid, at en del kapital måtte på plass for å gjennomføre utkjøpet. Kraftmontasje hadde et trøblete 2016 med stor omsetningssvikt og negativt resultat. Men i 2017 har omsetningen klatret opp igjen til ca. 250 millioner, og med et positivt resultat, sier han.

Selskapet hadde ved årsskiftet en egenkapital på knappe 40 millioner.