Færre tatt av fotobokser, men bøtene økte kraftig

Til sammen ble 157.468 bilister fanget av UPs kameraer langs veiene i fjor. Det er rundt 2.000 færre enn åre før, skriver Bergens Tidende. Det var noe færre beslaglagte førerkort i 2017, sammenlignet med året før: 787 mot 844.

Likevel økte altså beløpet bilistene måtte ut med markant. 241 millioner kroner i bøter er 47 millioner mer enn i 2016. Men politiet er ikke ute etter størst mulige inntekter.

– Nei, nei, målet vårt er ikke å dele ut mest mulig bøter, sier Vivi-Ann Haukås, som leder etatens senter for automatisk trafikkontroll (ATK).

– I arbeidet vårt tenker vi ikke på antall millioner i bøter eller hvor mange som blir tatt. Fokuset vårt er trafikksikkerhet, å få ned farten og dermed redusere både ulykker og alvorlighetsgraden ved ulykker, sier hun. Haukås trekker fram to faktorer som kan forklare økningen i ATK-inntektene.

– Én faktor kan være at bøtesatsene gikk opp i fjor. Tallet kan også være en indikasjon på at flere tas for alvorligere overtredelser.