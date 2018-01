Får skrive skutergebyr

Nyheter

Hensikten med at feltpersonellet i SNO får oppgaven, er å kunne løse mindre alvorlige overtredelser, uten at saken blir anmeldt til politiet. Det betyr at gebyrer kan erstatte bøter.

SNOs naturoppsyn Thomas Rødstøl i Rauma har ingenting imot å få nye fullmakter.

– Det er helt greit. Det er en overtrtedelse som vi uansett før har måttet ta tak i. Nå blir det oppgjort på stedet, så fremt en ikke påklager det, sier Rødstøl.

Gebyr ved visse lovbrudd

Når SNO nå tar i bruk endringen i motorferdselloven fra 2015, gir det Miljødirektoratets feltpersonell i SNO hjemmel for å gi fører av snøskuter gebyr ved visse lovbrudd.

– Formålet med det nye virkemiddelet er å kunne løse «enkle» og mindre alvorlige saker uten å anmelde til politiet. Hensikten er å bidra til å sikre at regelverket blir fulgt, og at veien blir kort fra forholdet avdekkes til det følges opp med en reaksjon, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

– Vi håper og tror at innføringen av overtredelsesgebyret kan bidra til å hindre en økning i ulovlig kjøring, og at det å ilegge gebyr kan supplere de virkemidlene som brukes i dag. Uansett råder vi alle som planlegger å bruke snøskuter til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder, sier SNO-direktør Prestrud.

Ikke ekstrabelastning

Thomas Rødstøl tror ikke at dette vil føre til særlig ekstraarbeid for SNOs feltpersonell.

– Er det mye ulovlig skuterkjøring?

– Det varierer fra område til område i landet. I mine områder, i vermeområdene, er det begrenset med direkte ulovlig kjøring. Antakelig er det littegrann, mer småtterier, men stort sett oversiktlig, sier Rødstøl.

Han sier at det i Rauma er leiekjøringsbasert skuterkjøring.

– Det er en parallell til taxikjøring. Kommunen har gitt et visst antall personer løyve til å påta seg kjøring for andre. Skal du eksempelvis inn i et dalføre, så har du leiekjørere som kan brukes til det.

Men han sier at det foregår ulovlig skuterkjøring også i Rauma.

– Vi har noen områder hvor det er litt tullkjøring, og så har vi noen områder hvor det kjøres til hytter og hvor skuteren brukes litt mer enn det som er lov, sier Rødstøl.