Blir tryggere på egne valg

– Vi ser flere og flere dyktige skikjørere som kommer og vil lære mer, sier Bjørn Kruse, som sammen med kona Ida Siem driver Romsdal Lodge.

Det er tredje året de holder skredkurs i januar og februar og pågangen har aldri vært så stor som i år.

– Det er folk som har kjørt på ski lenge, kanskje i anlegg, som nå begynner å bevege seg utenfor og vil oppdatere seg på snø og turvalg. Det er en positiv utvikling, sier han.

– Hva er det viktigste å få formidlet?

– Rett og slett det å ha en forståelse for terrenget, for brattheten. Ikke nødvendigvis så mye snøkunnskap. Hvis man kan håndtere terrenget og får en forståelse for hva som er skredterreng, kan man med erfaring og en god plan, også komme seg ut på tur på krevende dager. Man bør lære seg å ta en avgjørelse ut ifra situasjonen. Det handler like mye om å finne den gode snøen, som å unnvike den skumle, sier Kruse.

Kruse mener at pågangen på kursene også har med det at folk nå enklere kommer inn i bratt terreng med utviklingen av kraftigere skiutstyr.

– Jo bedre ski, jo lettere å havne i bratt terreng. Og folk ønsker å utfordre seg selv i bratt terreng, mer nå enn tidligere, forklarer han.

Bli sikrere

Liv Synnøve Hoel er en av helgas kursdeltakere. Hun er opprinnelig fra Isfjorden, men bor i Molde. Hun ble med på kurs for å repetere og lære seg å lese forholdene når man er ute i bratt terreng.

– Jeg og mannen min, Tore Birkeland, er veldig glad i å gå på tur og det er greit å få satt oss inn i utstyret; søkestang og alt det tekniske. Og ikke minst få prøve det ut i praksis. Jeg føler vi har lært utrolig mye. Også under diskusjoner på kvelden med alle de andre. Nyttig og sosialt, forteller hun.

– Hva har vært det mest krevende føler du?

– Det å få maks ut av kurset. Være ute i praksis og ta det sammen med teorien. Men det er veldig flinke instruktører som er gode til å forklare. Vi merker de har kompetanse. Det er jo en veldig sammensatt gjeng her, sier Hoel.

Blant de 15 kursdeltakerne, er det noen som har tatt kurs tidligere, og andre som er her for første gang.

Stig Aambø som er med i Friluftsrådet i Molde, er førstegangsdeltaker, og synes det har vært veldig lærerikt.

– Både når det gjelder det å redde andre og det å bli trygg på egne ferdigheter og vegvalg. Det er absolutt å anbefale. Jeg har alltid på meg skredutstyr når jeg går på tur nå, sier han.