88 babyer født i fjor

Nyheter

Ferske tall vi har fått fra Rauma kommune viser at fødselstallet i fjor ble 88 barn. Randi Malones ved helsestasjonen i kommunen beskriver dette som et svært godt tall og sammenligner med tallene fra de fem siste åra. 71 ble født i 2016, 64 i 2015, 67 i 2014 0g 79 i 2013.

– Glad for hver ny innbygger – Det er gledelig med alle gode fødselstall, men vi er nødt til å se dette over tid.

De gledelige tallene for 2017 ser også ut til å fortsette i 2018, i alle fall sett ut fra den overikten helsestasjonen sitter med så langt når det gjelder fødsler og graviditeter.

– Det kan tyde på at vi kommer ut med et normalår, kanskje pluss/minus 70, sier Randi Malones og understreker at dette selvfølgelig er svært usikre tall.

Innflyttere

I underkant av 20 av de 88 nyfødte i 2017, har foreldre som begge er innflyttere helt uten familietilknytning til Rauma. Det skulle illustrere at det er kommet mange unge par til Rauma den siste tida.

Likt fordelt

43 jenter og 45 gutter ble født i Rauma i 2017 og de fordeler seg på skolekretsene på følgende måte:

Åndalsnes inkl. Romsdalen 40 Isfjorden 22 Åfarnes 10 Innfjorden 4 Måndalen 9 Vågstranda 3 Sum: 88

Tilflytting

En ting er fødselstallene, en annen ting er elevtallet seks år etterpå når seksåringene skal begynne på skolen.

Randi Malones ved helsestasjonen kan fortelle at de tallene i gjennomsnitt har økt med rundt 10 prosent de siste åra. En illustrasjon på det kan være å bruke talle fra 2011 som var et kronår når det gjelder fødsler med hele 94 fødte det året. I dag står Rauma registrert med 107 barn i folkeregisteret født i 2011. Altså en tilflytting på 13 barn i seksårsperioden fram til i dag.