Nyheter

Farstad var inntil sist høst stortingsrepresentant for Venstre fra Møre og Romsdal.

Fra nyttår startet han i jobben som reiselivsdirektør i Visit Nordvest. Mandag var han på Åndalsnes for å snakke med noen av reiselivsaktørene i kommunen.

Vi spurte ham om regjeringsplattformen, som Høyre, Frp og Venstre framforhandlet og presenterte søndag.

- Jeg synes faktisk vi har fått til en bra avtale. Jeg har sagt at vi ikke skal gå inn i dette for enhver pris, men slik som dette ble, så synes jeg det ble veldig OK. Vi har fått gjennomslag for en hel del saker som jeg synes er viktig, spesielt innenfor næring, gründere og småbedrifter. Veldig bra – det er helt i mi ånd, i hvert fall. Og så er det gode intensjoner knyttet til sosiale ordninger for dem som vil starte for seg sjøl og vil etablere ei bedrift og sette en idé ut i livet.

- Og på humansida, på det som går på integrering, så ser det OK ut.

- Går det greit å samarbeide med et parti som har Sylvi Listhaug som minister?

- Jeg er ikke så opptatt av personer, men av innhold.

- Men Listhaug er omstridt?

- Ja det kan du godt si. Men vi må skille mellom retorikk og innhold. Jeg tror dette skal være et OK grunnlag for å kunne skape større stabilitet på hvordan man skal drive politikk gjennom, også for å få fram god venstrepolitikk.

- Har dere brutt et løfte med velgerne når dere nå går i regjering med Frp?

- Nei, vi sa at vi ville ha ei blågrønn regjering, og at vi ville ha Erna som statsminister. I dette bildet er dette absolutt innenfor det som vi har forfektet, i hvert fall det jeg har stått for, i valgkampen. Primært hadde vi ønsket ei regjering med KrF, Høyre og Venstre, men det har ikke latt seg gjøre. Da synes jeg denne løsninga, og den avtalen man fikk, borger for at dette blir bra.

- Det er utrolig viktig for meg at når man har satt igang regjeringsforhandlinger, og begynt å forhandle, så må det bli et resultat. For min del var det resultatet av forhandlingene som jeg skulle forholde meg til og si at dette er OK eller ikke. Men dette er altså OK.

Møre og Romsdal Venstre har uttalt at de ønsker en person fra fylket inn i regjeringen, som statssekretær eller statsråd. Og i den forbindelse blir Pål Farstads navn nevnt.

- Det er bra at de ønsker det. Men min situasjon er at jeg har fått en interessant jobb som jeg har lyst til å holde på med, så får tida vise hva som kunne finne på å skje. Jeg registrerer at enkelte lanserer mitt navn og noen ikke.

Og hva hvis Erna Solberg ringer?

- Da tar vi det derfra, svarer Farstad.