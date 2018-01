Stengt for all aktivitet

Nyheter

– Det er ingen krisestemning enda, sier Lillian Dahle i Langfjorden fotballklubb.

Som hun sier, det er vinter og etter flere uker med stabile kuldegrader, er det nå såpass mye is nede i kunstgresset at det ikke går an å spille på banen.

– Banen ser grønn ut, men det er helt nederst i gresset at isen ligger og gjør at de med fotballsko, lett kan skli på knottene. Det er også slik at det heller ikke er så bra for kunstgresset at banene brukes når forholdene er slik, informerer Dahle.

Derfor gikk de til det tiltaket å stenge banen forrige torsdag.

– Har banen vært stengt tidligere også på grunn av dette?

– Nei, ikke på grunn av is, men den har vært stengt ved store snøfall. Vinterstid er det jo en vurdering om hvor mye ressurser man skal bruke på å holde banen åpen. Men vi har en veldig ivrig gjeng som er raskt ute og brøyter hvis det snør. Nå må vi nok imidlertid vente på mildvær, sier Dahle.

Og det har hun forhåpninger om vil komme i løpet av kort tid. Men noen garanti kan hun ikke gi.

– Det er ikke lange tiden den ikke har vært i bruk og det er kun én trening så langt som måtte flyttes. Man får heller trene alternativt nå i denne perioden, sier Dahle som synes det er topp vintervær – men ikke for en kunstgressbane.

– Men må isen smelte av seg selv? Er det ikke noe annet man kan gjøre?

– Vi har snakket om det, og vi salter rundt banen når det kommer for mye is. Men vi er usikker på om kunstgresset tåler det. Vi skulle selvsagt hatt varmekabler. Slik det er nå, er vi nok avhengig av værgudene, sier Dahle.

De vil gi informasjon så raskt banen kan åpnes igjen.