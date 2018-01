Kraftig vind i vente

Nyheter

Det er ventet kraftig vind med vindkast opp i orkan styrke på Vestlandet og Trøndelag fra søndag kveld. Vinden kan spre seg til store deler av landet.

Meteorologisk institutt har nå kalt inn ekstra mannskap for å overvåke situasjonen ekstra nøye, ettersom uværet blir klassifisert som fase A, noe som betyr at det kan utvikle seg videre til fase B og dermed bli klassifisert som ekstremvær.

I Møre og Romsdal er det fra søndag kveld ventet sør og sørøst liten storm utsatte steder, periodevis full storm i fjellet.

Fra natt til mandag kan det lokalt komme vindkast på 35–45 m/s. Den sterkeste vinden vil vare til og med natt til tirsdag, melder Meteorologisk institutt.

Slik beskriver de værsituasjonen:

«Et høytrykk 1046 hPa 55 N 32 E, sørøst for Finland og et lavtrykk 963 hPa 65 N 38 W, øst for Grønland, gir et kraftig sørlig vindfelt i Nordsjøen.

Søndag kveld ligger høytrykket, 1042 hPa, fortsatt sørøst for Finland, mens lavtrykket øst for Grønland, vil utvikle seg, 938 hPa, og bevege seg vest over Island. Dette fører til at det sørlige vindfeltet vil forsterkes ytterligere og går sakte over Sør-Norge.»

Meteorologisk institutt ber også at publikum sjekker TV/radio/internett for oppfølgende meldinger.

«Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåking avsluttes. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.»