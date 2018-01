Aftenposten: Fylkeslaget i Møre og Romsdal satte i verk tiltak mot Tonning Riise

Nyheter

Aftenposten har snakket med flere kilder i Unge Høyre som forteller at fylkeslagene Møre og Romsdal og Rogaland gjorde egne tiltak da ungdomslederen besøkte fylkene.

Generalsekretær Maria Sanner i Unge Høyre bekrefter dette når hun blir konfrontert med opplysningene.

Tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise gikk av onsdag kveld som følge av #MeToo-kampanjen, og etter det har det kommet en rekke varsler knyttet til ungdomspolitikeren.

– Jeg kjenner til at det har vært fylker som har ment at det har vært ubehagelige situasjoner knyttet til for mye alkohol, pågående sjekking og relasjoner til yngre jenter i en ulik maktposisjon, og som har gjort tiltak, sier Sanner til avisen.

Kristian Tonning Riise ønsker ikke å uttale seg i saken til Aftenposten. NTB har også forsøkt å kontakte ham torsdag kveld.

Iverksetter tiltak

I en pressemelding fredag sier Unge Høyre at de beklager at varslere ikke har blitt tatt på alvor.

- Organisasjonen har sviktet grovt i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor varslerne. Det er også tydelig at Tonning Riise ikke har vært ærlig nok om sin egen atferd. Det gjøres nå en fullstendig gjennomgang av hva som har sviktet i samråd med tidligere generalsekretærer i Unge Høyre. Vi vil snu hver stein og iverksette tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen, skriver de.

Blant tiltakene som allerede er iverksatt er er blant annet totaltforbud mot alkohol på Unge Høyres arrangementer på ubestemt tid, varslingskontakter utenfor landsforbundet og det skal utarbeides en dreiebok for håndtering av varsler.

Per nå har det kommet inn 7 varslingssaker etter at Riise varslet sin avgang.