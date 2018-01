– Det er lett å trå over

Nyheter

Både Ellinor Solheim fra Senterpartiet og Renate Soleim fra Høyre kjenner godt til hersketeknikker, både i politikken og på andre arenaer.

– Det handler om å bli fratatt autoritet Å oppleve at både hun og gjester i Dagsnytt 18 ble utsatt for hersketeknikker gjorde at Sigrid Sollund bestemte seg for å skrive bok om dem.

Er kanskje ikke så bevisst

Ellinor Solheim sier hun har opplevd det flere ganger i både kommunestyre og formannskap.

– Det kan være himling med øynene, snøfting og slike ting som folk gjør for å latterliggjøre andre personers meninger. Det er en form for hersketeknikk.

Hun er derimot ikke sikker på at det alltid er gjort med onde hensikter.

– Når man blir engasjert i en debatt og en sak kan det være lett å glemme seg litt. Så jeg tror kanskje mange ikke er bevisste på at de gjør det.

– Sier du ifra om du opplever det?

– Jeg er en person som har lett for å si ifra, og jeg er ganske tjukkhudet. Men jeg kan skjønne at for en ung eller uerfaren politiker så kan fort ting tolkes for verre enn det er ment.

Må ikke bli for tamme

Hun er enig i at det er viktig at det blir fokusert på dette.

– Spesielt kan det være ille for dem som ikke er så tøffe at de sier ifra.

Samtidig synes hun at debatten ikke bør bli for tam heller.

– Jeg synes jeg ser tendenser til at det på rikspolitisk arena blir slik at folk hele tida forsøker å være så korrekte som mulig. Man bli så forsiktig i ordbruken at folk undertrykker meningene sine. Og det blir etter mitt skjønn feil. Det skal være rom for saftige debatter.

Samtidig er hun klar på at det å trykke ned folk sjølsagt skal reageres på.

– Men en skal ikke gjøre folk kjedelige og ta fra dem personligheten sin.

– Har du sjøl brukt hersketeknikker?

– Det har jeg sikkert gjort. Når man blir ivrig etter å overbevise en motstander om at de tar feil kan det til tider bli stort engasjement. Og da kan det være lett å trå litt feil.

– Det vil være naivt å tro at dette ikke skjer i Rauma også Rådmann Toril Hovdenak sier foredrag om hersketeknikker passer perfekt nå som virksomheter går gjennom rutinene sine for varsling av overtramp.

Fikk en oppvåkning

Renate Soleim sier hun var på foredrag i Molde med Siw Bergsås fra Sparebank 1 Nordvest sist helg.

– Hun fortalte om fem ulike måter å bedrive hersketeknikk på, og da fikk jeg en oppvåkning og tenkte: «Det var det jeg ble utsatt for i den og den situasjonen.»

Soleim er gruppeleder i Rauma Høyre og sier at det å komme inn som ung kvinne på den politiske arena var en tøff opplevelse og hun ble utsatt for mange ulike hersketeknikker.

– Men jeg angrer ikke. For i dag har jeg det veldig bra og vi har en flott gruppe i Høyre som jobber bra sammen. De hersketeknikkene jeg ble utsatt for er nok noe mange opplever, og en kombinasjon av å si fra, samt å lære seg å være litt mer tjukkhudet er en bra måte å takle dem på.

Må fokusere riktig

Hun synes det er bra at det blir fokusert på både hersketeknikker og #metoo.

– Samtidig er det så mye om det akkurat nå at jeg er litt redd for at de mindre alvorlige sakene blir blåst opp så mye at de tar oppmerksomheten fra mer alvorlige saker.

Hun synes at en del av sakene som har vært oppe i media er saker man egentlig burde vært ferdige med.

– Faren med at disse sakene får så mye oppmerksomhet er at vi overser sakene til de unge guttene og jentene vi virkelig burde gi oppmerksomhet.

– Bruker du sjøl hersketeknikker?

– Antakelig når jeg skal få mannen min til å gjøre ting jeg vil, ha ha!