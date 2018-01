Kjølmoen har signert: 15 Ap-fylkesledere forsvarer Anniken Huitfeldt og Kjersti Stenseng i opprop

Nyheter

15 av Arbeiderpartiets 18 fylkesledere anklager anonyme kilder i partiet for målrettede angrep mot Kjersti Stenseng og Anniken Huitfeldt.

Det melder NRK.

Blant de som har signert er Per Vidar Kjølmoen, som er fylkesleder i Møre og Romsdal.

«Den siste tiden har vi sett målrettede angrep fra anonyme kilder, der formålet er å undergrave tilliten til partisekretær Kjersti Stenseng og kvinnepolitisk leder Anniken Huitfeldt», heter det i oppropet.

- Jeg har signert for å vise at både dem og resten av ledelsen i Arbeiderpartiet har min støtte, og jeg har tillit til dem. Det har vært noen lekkasjer som har vært uheldige, og jeg mener at folk må slutte å angripe andre anonymt og heller stå fram åpent hvis man har kritikk å komme med, sier han.

Han viser blant annet til at det har kommet anonyme lekkasjer til media fra interne møter.

- Om man vil kritisere andre bør man stå fram med fullt navn. Jeg synes ikke man skal omtale partifeller på den måten anonymt.

Ønsker ro

- Det har blitt sagt av noen at Anniken Huitfeldt og Kjersti Stenseng er Giske-støttespillere. Er dette støtte til Giske?

- Nei, det er det ikke. Jeg tror heller ikke at det er riktig å si at de er Giske-støttespillere, selv om noen har hevdet det anonymt. Mine opplevelser med de to er at de ikke har vært rene støttespillere av Giske , og at det ikke har vært noen grunn til å stille spørsmålstegn ved måten de har gjort jobben sin på, sier han.

I oppropet heter det videre at

«Vi vil med dette si at vi har full tillit til jobben Stenseng og Huitfeldt har gjort og gjør. Lekkasjene må stanse. Vi må ha ro i partiet vårt.»

- Hvor viktig er det å få ro nå?

- Jeg tror det er veldig viktig. Vi har nettopp gjort en dårlig måling, og nå er det viktig at vi får ro og får fokuset tilbake på politikken. Det er jo det vi driver med - og det vi ønsker å drive med, sier han.

Full tillit

Fylkesleder i Troms sier til NRK at dette har vært et problem i lang tid:

– Nå har vi hatt en situasjon med lekkasjer og anonyme kilder over lang tid. Det har mange i Ap reagert kraftig på. Det kommer lekkasjer fra de interne møtene, og ting som sies i interne møter, blir vridd på og tatt ut av sin kontekst, så folk ikke kjenner seg igjen, sier Cecilie Myrseth, Troms Aps fylkesleder, til NRK.

Myrseth mener spesielt Kjersti Stenseng og Anniken Huitfeldt er blitt rammet av lekkasjer fra interne møter. Både Stenseng og Huitfeldt, som har blitt ansett for å være blant avgåtte nestleder Trond Giskes allierte, har av flere blitt oppfattet som å være mer opptatt av å beskytte han enn varslerne i varslingssakene mot ham, noe begge to har avvist. Uttalelser fra de to under interne møter har blitt lekket på en tendensiøs måte, mener fylkeslederne.

– Uttalelser er blitt vridd på en måte jeg overhodet ikke aksepterer. Nå tar vi som fylkesledere et ansvar og sier at nok er nok. De som driver med lekkasjer og anonyme kilder, må stoppe nå. Nå trenger partiet vårt ro til å gå videre og håndtere den alvorlige situasjonen som partiet vårt faktisk er i, sier Myrseth.

Det er fylkeslederne fra Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Akershus, Oppland, Telemark, Vestfold, Østfold, Aust-Agder og Vest-Agder som har skrevet under på oppropet.