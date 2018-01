Betydelig snøskredfare i Romsdal

Nyheter

Varsom.no melder om betydelig snøskredfare i Romdalen mandag.

- Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning, heter det i varselet fra Varsom.no.

Lørdag og søndag har det kommet 20-30 cm snø mange steder i regionen. Det er ikke rapportert om skredaktivitet siste 3 døgn.

- Fokksnøflakene fra søndag stabiliseres når vinden avtar og det ikke blir ny pålagring. Vær likevel forsiktig i høyfjellet der snøen er kaldest og stabiliseringen går sakte. Det vil fortsatt være mulig for en skiløper å løse ut skred, spesielt der fokksnøflakene er myke. Husk også at uværet på søndag kan ha bygd opp skavler på nye steder, feks i skoggrensa. Utbredelsen av rim under den siste fokksnøen er usikker etter uværet, men noen steder kan det fortsatt utgjøre et skredproblem, melder de.

Faregraden ventes å synke noe, men vurderes fortsatt til betydelig.

Tjenesten varsom.no leveres av NVE i samarbeid med Statens vegvesen, Meteorologisk institutt og Bane NOR. Tirsdag er det ventet moderat snøskredfare.