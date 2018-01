Ekstremværet er over i Møre og Romsdal

Nyheter

Søndag klokka 11.26 kom yr.no med ei oppdatert melding om ekstremværet "Cora". Der skriver de at den kraftigste vinden nå er over i Møre og Romsdal og at ekstremværet Cora avsluttes for dette området. "Det blåser nå vestlig stiv til sterk kuling på kysten og full storm i fjellet i nord."

Nå kommer ekstremværet Cora Ekstremværet Cora kan gi veldig kraftige vindkast i Møre og Romsdal og Trøndelag søndag, på kysten kan det bli kortvarig orkan.

For Trøndelag derimot, blåserdet ifølge yr.no nå vestlig full storm utsatte steder, dreiende nordvest med sterk storm og på kysten kan hende kortvarig orkan. "Det er ventet vindkast mellom 35 og 45 m/s inn over land. Utover ettermiddagen gradvis minkende vind, først i sør. Vinden kombinert med nedbør som snø vil gi lokalt vanskelige kjøreforhold." meldes det videre. Også på Helgeland meldes det om økning til nordvest sterk storm utsatte steder, og mulig kortvarig orkan på kysten.

I Møre og Romsdal har vinden allerede begynt å minke, og utover ettermiddagen vil vinden gradvis avta også i Trøndelag og på Helgeland, først i sør.

Utsetter håndballkamp

Det ser ut til at mange har tatt ekstremvarselet på alvor. Rauma skisenter utsatte åpning av skitrekket søndag, i påvente av bedre meldinger. Litt før klokka 11 melder de på sin Facebook- side at det er lite vind og at de kan åpne. Også de som kjører skispor i Isfjorden, avventet søndag formiddag. Men klokka 11.30 meldes det om at det blir kjørt spor fra klokka 12. For damelaget til Isfjorden/Åndalsnes, som skulle spille hånballkamp i Isfjordshallen, hadde værmeldingene større konsekvenser.

- Bergsøy har sagt at de ikke kommer på grunn av været. Dermed er kampen utsatt, forteller leder i håndballgruppa i Isfjorden IL, Linn Jeanette Rovde Unhjem.