Rekordmange med på Klassequiz - Åfarnes skole er med i konkurransen

For sjette gang skal NRK i gang med kunnskapskonkurransen Klassequizen. De forteller i en pressemelding at interessen er rekordstor over hele landet. Totalt er 467 skoler påmeldt, og i løpet av vinteren skal NRK Møre og Romsdal besøke 40 skoler.

Det er 10. klassingene som konkurrerer, og fra Rauma er Åfarnes oppvekstsenter med.

– Det er veldig artig. Dette har vokst for hvert år vi har holdt på med det. Det gjelder både her og på de andre distriktskontorene. Dette er blitt en stor og omfattende konkurranse som samler og engasjerer, sier distriktsredaktør i NRK Møre og Romsdal, Hallstein Vemøy.

Tiendeklassinger fra Smøla i nord til Vanylven i sør skal prøve seg på utfordrende spørsmål i varierte kategorier.

Opptaket fra Åfarnes sendes 16. februar.

Veldig spent

I den innledende runden er det to programledere som skal reise rundt til alle de 40 skolene. Anne-Mari Flatset skal besøke skolene på Nordmøre og de fleste i Romsdal.

Hun er spent på hvordan det blir å reise rundt til alle skolene.

– Jeg er ny og fersk så jeg synes dette er spennende. Det blir artig å møte skoleelever. Det liker jeg godt. Jeg er veldig spent på hva de er opptatt av og synes det er viktig at vi hører på ungdommen.

Øyvind Berge Sæbjørnsen er den andre programlederen. Han skal også besøke et par skoler i Romsdal, i tillegg til at han skal besøke alle skolene som er påmeldt på Sunnmøre.

– Jeg gleder meg til å reise rundt til nye steder i fylket vårt for å møte mange kunnskapsrike elever.

To fylkesvinnere

Etter innledende runde vil det 21. mars bli avholdt en lokal fylkesfinale i Ålesund. Nytt av året er at det i år skal kåres to fylkesvinnere og begge disse lagene vinner 5000 kroner til klassekassa og de skal videre til nasjonale finaler i Oslo, som også i år skal sendes på riksdekkende TV på lørdager.