Ikke billigere å kjøpe leiligheter på «landet»: Ny prisrekord i Rauma

Det var i begynnelsen av desember at en av de største leilighetene i Sakariasgata 6 ble omsatt til 4.690.000 kroner. I slutten av november ble også en annen leilighet i samme bygg omsatt til 4.600.000 kroner. Det er de høyeste prisene som noen gang har vært på leiligheter i Rauma.

Kvartal 1 sin siste store leilighet, som opprinnelig var priset over 5 millioner, ble også solgt i fjor. Der måtte Planor Bolig AS gå ned i pris og den ble omsatt til 4.550.000 kroner i fjor sommer.

Unntaket

– Det er unormalt med så høye priser på Åndalsnes, sier eiendomsmegler Nancy Folkestad Pedersen i EiendomsMegler 1 i Molde.

Hun kjenner markedet i Rauma veldig godt og ser at trenden går i retning av at folk vil ha en bolig de kan flytte rett inn i.

Nytt mer salgbart

– Det er mye lettere å selge en ny bolig enn en som trenger oppussing. Å totalrenovere en eldre leilighet tar tid og koster mye penger. Folker er mindre handy nå enn tidligere og ønsker en bolig der prosjektet er helt ferdig, sier hun.

Det er også en trend Nygård ser.

– Før kjøpte folk mer på spekk. Nå kjøper de ikke før de ser det ferdige resultatet, forklarer Nygård.

Han vil få frem at det koster like mye å bygge en leilighet på Åndalsnes som i hvilken som helst annen by i Norge. Derfor blir også leilighetene dyre.

– Byggekostnadene har økt i takt med mer kvalitet. Det gjør også til at gapet mellom eneboligpriser og leiligheter er blitt større. Folk tenker på alderdommen og det å få enklere tilgang på servicetilbud. Og det er som oftest de dyreste leilighetene som går først, forteller han.

Bruker lengre tid

Folk bruker litt mer tid på å bestemme seg før de kjøper nå, men Nygård tror ikke at leilighetsmarkedet i Rauma er tørket opp.

– Det er bare snakk om det rette prosjekt.

– Hva er det rette prosjekt?

– God beliggenhet, parkering og garasjemuligheter.

Nyka Boliger har to leiligheter igjen; én i Jernbanegata og én i Sakariasgata. De er forholdsvis små og har en kvadratmeterpris på mellom 41.000 til 51.000 kroner. Ifølge tall fra Eiendomsmegler Krogsveen er den gjennomsnittlige kvadratmeterpris på alle typer boliger i Norge i november 2017, på 39.300 kroner.

I 2010 da Nyka solgte leiligheter i firemannsboligen ved Bedehuset, var kvadratmeterprisen på 25.000 kroner.

– Hva ligger den på i dag, Nygård?

– Den er atskillig høyere. Men prisen varierer ut ifra hva leiligheten inkluderer, som balkong og garasje. Men den ligger nok mellom 37.000 og 55.000 kroner, sier Nygård.

Tall fra Eiendomsmegler Krogsveen i november, viser en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle typer boliger i Oslo på 67.500 kroner, og i Ålesund på 30.400.

– Prisen per kvadratmeter i Molde kan ligge på 60.000 kroner for nye leiligheter, forteller Pedersen i Eiendomsmegler 1.

– Er ikke boligprisene på veg ned?

– Nei, jeg tror vi heller skal si en utflating. Prisene kommer ikke til å stige fremover, tror jeg, og særlig i Isfjorden, der vi hadde høye boligpriser tidligere, er prisene gått ned. Prisene pleier å svinge; litt opp i januar og litt ned i februar, og en enda større endring mot påske. I Rauma ser vi at omsetningen av eiendommer først tar seg opp på våren. Da våkner de til livet igjen etter vinteren, sier Pedersen som har to visninger i Rauma allerede førstkommende uke.

– Spennende å se hvordan det går, sier hun.