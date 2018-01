Disse sakene ble mest lest i 2017: Dronevideo mest populær

Nyheter

At Trollstigen er både populær og spektakulær er gammelt nytt for oss i Rauma. Derfor kom det ikke som noen stor overraskelse at dronevideoen til Åndalsnes-mannen Jo William Boman, som viser brøytingen av Trollstigen i vår, ble spredd langt utenfor Raumas grenser.

Hvis du har lyst på et gjensyn kan du se videoen over.

Hele 84.430 ulike brukere klikket seg inn på videoen, og den ble vår mest leste sak i 2017. Den slo nummer to på lista med over 60.000 lesere,

Husker du disse?

Det var denne saka, om Klanens supporterbuss som ble avskiltet i Romsdalen etter fotballkamp i Ålesund, som trakk aller flest lesere til nettavisa i 2015.

I 2016 var det denne saken, med tittelen "- Tine-tabbe bidrar til kroppspress" som ble lest av aller flest i løpet av året.

Ingen av de overnevnte har likevel kunnet konkurrere med 2014s mest leste sak - det var nemlig denne godbiten. Den spektakulære fiskefangsten fikk over 160.000 sidevisninger. Til sammenlikning fikk brøytevidoen 105.000 sidevisninger.

Dette er de ti mest leste sakene i 2017

Nummer 1: Nå brøytes Trollstigen

Nummer 2: Magnhild Vik mistet førerkortet

Nummer 3: Bekreftet omkommet

Nummer 4: Savnet person funnet i sjøen

Nummer 5: Ulykke søndag kveld: Syklist kritisk skadet

Nummer 6: Funnet død i fjellet

Nummer 7: Navnet på den omkomne er frigitt

Nummer 8: Fallulykke ved Kongen

Nummer 9: Stort skred i Romsdalen

Nummer 10: Fullstendig kaos i Trollstigen

Nytt år og nye saker

Vi ser frem til 2018!

Husk at du alltid kan tipse oss om stort og smått som foregår på epost redaksjon@andalsnes-avis.no eller i en av våre andre kanaler!