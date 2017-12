Husk på dette når du skal feire nyttårsaften

Nyheter

Politi og brannvesen gikk i romjula ut med påminnelse om at nødbluss og nødraketter ikke er nyttårsfyrverkeri.

– Vi må hilse 2018 velkommen med litt smell

Brann og fengsel

Det er spesielt langs kysten at det har vært tradisjon for å skyte opp nødbluss, men dette er ikke lov, understreker nødetatene i en pressemelding. Det kan få store konsekvenser om man skyter opp slik ved inngangen til det nye året.

En ting er at man sender ut et falsk varsel om at man er i nød. Men det er også mange som ikke er klar over at nødblussene avgir så mye varme at dersom de lander i tørr vegetasjon kan det bli branner av det.

– Man kan få straff på opptil tre måneders fengsel og strenge bøter for å skyte opp nødbluss, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Ikke skyt opp på feil tidspunkt

Det er også regler for når man kan skyte opp fyrverkeri. Utenom nyttårsaften må en søke om tillatelse for å skyte opp fyrverkeri.

På nyttårsaften er det på generell basis lov å skyte opp fyrverkeri mellom kl. 18.00 og 02.00. Det vil likevel være lokale variasjoner for regler rundt dette.

Men det er ikke lov å skyte opp fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre tørre omgivelser. I enkelte byer er det totalforbud mot fyrverkeri, spesielt i byer med mye trebebyggelse. Sjekk med ditt lokale politi eller brannvesen om du er i tvil om reglene der du bor.

Ber folk respektere forbod

Hardt for dyra

For kjæledyr kan lyder og lys fra fyrverkeri på nyttårsaften oppleves svært skremmende. Godt forarbeid kan gjøre feiringen bedre for både to- og firbeinte.

– Vi ser tilfeller hvor hunder og katter forsøker å spise seg gjennom dører, karmer, sofaer og gulv, og som ødelegger seg til blods. Dyr i panikk kan skade seg vesentlig, sier president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng til TV 2.

Ikke alle dyr reagerer på lydene av fyrverkeri som sendes opp, mens det er enkelte som kan bli skremt av både lyd og lys når årets siste dag feires. For å gjøre dagen litt bedre, har Moseng flere råd til eiere. Et godt utgangspunkt er å oppføre seg så normalt som mulig, med en tur tidligere på dagen og mat som vanlig. Også når det smeller som verst, er det viktig å oppføre seg som vanlig.

– Hvis vi gjør som vi gjør med barna, og trøster veldig mye, så tenker hunden at sjefen er redd og at situasjonen er farlig. Det er nok den største feilen som de aller fleste gjør, sier Moseng.

Det finnes flere forebyggende programmer som hjelper dyra å vende seg til skumle lyder, i tillegg til at det finnes medisiner som kan brukes for å roe ned kjæledyrene. Da er det viktig å ha konsultert veterinær først. Uansett hvordan man løser situasjonen, så er det viktig å ikke la kjæledyr være alene når klokka går mot midnatt.

Du kan miste deler av forsikringen

Er du uforsiktig med fyrverkeri kan du miste deler av forsikringen Alkohol og fyrverkeri kan bli en dyr cocktail nyttårsaften. Hvert år forårsaker fyrverkeri store skader på personer, biler og bygninger. Dersom du er skyldig i fyrverkeri-brann eller skade etter uaktsomhet, kan det bli en dyr start på det nye året.

– Har du for eksempel medvirket til en fyrverkeri-brann av egen bolig kan erstatningen bli redusert med hundretusenvis av kroner, kanskje enda mer hvis du var beruset. Det er graden av uaktsomhet som avgjør om du mister deler av forsikringen. En bolig er dyrt å bygge opp igjen, og det skal ikke store reduksjonen til i erstatningen før det blir mye penger ut av det. Det kan bli en kostbar start på 2018, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

I fjor på nyttårsaften ble det registrert 99 branntilløp på bygninger og erstatningsbeløpet kom opp i over 120 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Noen av disse branntilløpene kategoriseres som antatt påsatt, andre igjen skyldes menneskelig svikt.

Dette gjør du om du blir skadet av fyrverkeri