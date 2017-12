Dette gjør du om du blir skadet av fyrverkeri

Nyheter

Brannvesenet har laget en liste over hva man skal gjøre dersom man en selv eller folk man er i nærheten av bli skadet av fyrverkeri.

Husk på dette når du skal feire nyttårsaften

Forbrenning

Om man får forbrenning skal man gjøre følgende:

1) Kjøl med 20 graders vann i 20 minutter - Dekk til resten av kroppen med tepper eller lignende for å holde pasienten varm

2) Ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Se og observer nøye - brannskader kan se ufarlige ut rett etter ulykken

3) Dekk til det usatte området med bandasjer eller håndklær. Plastfolie er et meget bra alternativ. Ikke bruk kremer rett etter en skade

Øyeskader

Om man får øyeskader

Oppsøk legevakt eller vakthavende lege umiddelbart

Håndskader

Skader i fingre eller hender:

Stans blødningen, f.eks med et stramt håndkle. Hold hånden høyt. Tilkall hjelp så raskt som mulig. Putt hånden i en ren tørr pose. Legg posen i en ny pose med isvann eller isbiter. Ha denne på til du kommer deg til legevakten.

– Vi må hilse 2018 velkommen med et smell

Nedgang i personskader

Antall personskader knyttet til bruk av fyrverkeri redusert de siste årene.

– Antall fyrverkerirelaterte personskader har sunket betydelig de siste årene, noe som trolig skyldes økt bevissthet rundt risiko og sikkerhet. Ikke minst er folk blitt langt flinkere til å bruke beskyttelsesbriller enn før, sier Torbjør Brandeggen i Tryg Forsikring.

De fleste personskadene skjer når folk tenner fyrverkeri i alkoholpåvirket tilstand.

– Kombinasjonen med alkohol og fyrverkeri er svært farlig. Dette tror jeg de fleste vet, men likevel ser vi hvert eneste år et hopp i skadestatistikken ved årsskiftet, særlig rundt brann og personskader. Vi ville fått langt færre fyrverkeriskader dersom alkohol ikke var inne i bildet. Fyrer du opp monsterbatteriet ditt bør du absolutt være edru, sier Brandeggen.

Skadene trenger ikke å være selvforskyldte. Mye skyldes andres uforsiktighet eller hærverk, men det er likevel mye du selv kan gjøre for å unngå at det er du som rammes av en skade eller ulykke.

Menn blir oftest skadd

Det er særlig er menn som skades ved bruk av fyrverkeri. Nyttårsfeiringen i fjor førte til 65 registrerte ulykker hvor 52 personer ble skadd. 62 prosent av disse var menn, viser tall fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). Flest tilfeller ble rapportert i Hordaland, Oslo og Akershus.

Tendensen viser at andelen personer over 30 år øker i skadestatistikken.

I fjor fikk 18 personer øyeskader. Ingen av de brukte beskyttelsesbriller. Etter nyttårsfeiringen i fjor ble det totalt meldt inn 47 personskader på fingre, ansikt, hørsel og øyne. Tre av fire skadde i fyrverkeriulykker de siste syv årene er menn.

Ti av dem som fikk personskade i fjor var under 18 år, til tross for at det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri.

Ber folk respektere forbod