– Vi må hilse 2018 velkommen med litt smell

Lene Ruud (12) og pappa Tom Olav Ruud står og kikker gjennom annonsen fra Svea Fyrverkeri og diskuterer fyrverkeripakker. De er i fyrverkeutsalget til Børge Alvestad, som nå i romjula ligger i den tidligere bensinstasjonen ved foten av Nebba.

Dette gjør du om du blir skadet av fyrverkeri

– Må ha noe smell

– Er det siste-liten-innkjøp av fyrverkeri?

– Det er vel det, ja, innrømmer pappa. – Vi må ha noe smell. Men det er Lene som er sjefen.

Lene nikker bekreftende.

– Så du er eksperten?

– På en måte, sier hun og smiler.

– Har du funnet noe du vil ha?

– Ja, jeg har sett ut et par ting da.

– Hva da?

– De store, vel. I hvert fall nesten de største batteriene. De er krutt i dem.

– Masse smell og bråk i dem, legger pappa til og ler.

– Hvor skal dere ha utskytingsplass?

– Det blir på parkeringen på Øran, svarer Lene.

– Hvor mye handler dere for?

– Det går fort et par tusen kroner, sier pappa. – Det synes jeg holder. Vi pleier å kjøpe fyrverkeri hvert år for omtrent den summen. Man må ha litt smell når man skal hilse det nye året velkommen.

– Og det er pappa som skal tenne på, selvsagt?

– Det blir pappa, ja, sier pappa og nikker. –Og vi har vernebriller og den slags.

Ber folk respektere forbod

Ikke bruk stjerneskudd

Det siste er fyrverkeriselger Børge Alvstead nøye på.

– Alle som kjøper fyrverkeri får med vernebriller på kjøpet. Og her har vi merket en klar forbedring. Før takket folk gjerne nei til det, men nå tar de fleste imot. Og mange sier de har flere par hjemme.

Han er også nøye på at de som skal sende opp må være atten år.

– Vi har noe som kalles ungdomspakker, men da tenker vi mer på at fargene og typen smell er sånn som ungdom liker. Man skal være atten, og så edru som mulig, når man tenner på.

Å tenne på er også noe som man ikke skal ta lett på.

– De som kjøper fyrverkeripakker får også med en tennstav. Denne tenner du på med en lighter, og så kan den brukes 3-5 minutter, som er nok til å tenne på flere batteri. Man skal aldri bruke stjerneskudd til å tenne på fyrverkeri. Gnistene kan sprute inn i pakken, og så antennes kruttet og sprenger alle veier. Det kan gå galt.

Selv om det er attenårsgrense på fyrverkeri som skytes opp i luften finnes det også fyrverkeri som er bakkefyrverkeri. Disse er det tolvårsgrense på. Og så har man jo stjerneskudd, som finnes i både farger og vanlig hvite.

Børge har også åpent på nyttårsaften, fram til klokken 15.

– Jeg tror jeg er den eneste sjansen på Åndalsnes for å få seg fyrverkeri i dag.

Skyter opp det som blir igjen

– Hva har du solgt mest av i år?

– Det er en stor pakke kalt Sledgehammer, som er et batteri som skyter opp masse forskjellig typer fyrverkeri. Den var nedsatt i år på grunn av tjueårsjubileet til Svea.

For de som savner pinneraketter har han rakettbatterier som vil skyte ut fyrverkeri høyt opp i luften, og som vil se ut som de man fikk med raketter når de eksploderer.

Han anslår at folk kjøper i snitt for i underkant av 1200 kroner. Inntrykket hans er at folk kjøper like mye fyrverkeri som før.

– Skal du selv sende opp fyrverkeri i år?

– Dersom jeg har noe igjen når dagen er omme skal jeg skynde meg hjem til Ålesund etter at jeg har pakket sammen for å rekke hjem til midnatt, for å fyre av noe. I fjor kom jeg meg hjem til ti på tolv, så det holdt hardt, ha ha!

Husk på dette når du skal feire nyttårsaften