Trafikkulykke i Isfjorden

Ulykken skjedde akkurat ved Stopp-skiltene i utkjøringen i krysset fra Fv 176 og ut på Fv 64 (Isfjordvegen). Ifølge operasjonssentralen i Møre og Romsdal skal den ene bilen ha kjørt inn i den andre bakfra.

Ifølge forbipasserende tipsere Åndalsnes Avis har vært i kontakt med må sammenstøtet ha vært kraftig, da det er store materielle skader på bilene.

Beslag av førerkort

Føreren av bilen som kjørte inn i bilen foran seg er i 20-årene og han har fått førerkortet beslaglagt og vil bli anmeldt, sier operasjonsleder Rolf Anders Korstad hos politiet.

Ifølge politiet må ulykken skyldes uoppmerksomhet. De understreker at de ikke har noen mistanke om at det er rus involvert. Politiet opplyser om at det er glatt der ulykken skjedde.

Føreren av den påkjørte bilen er en kvinne i 60-åra. Hun er sendt til Molde sjukehus med lettere skader.

Begge førerne er hjemmehørende i Rauma.

Det var kl. 15.14 lørdag at politiet fikk melding om ulykka. Både to brannbiler, tre ambulanser og politiet kom rakst til stedet.

Bilberging har nå tatt med seg begge bilene og trafikken går som normalt igjen.