Helsehuset vil prege Rauma i 2018

Slik det ser ut nå, er det åpningen og innfasingen av det Rauma helsehus som i størst grad berøre Raumas innbyggere i 2018. For med Helsehuset, som åpner 20. mars, skal omsorgsarbeidet i kommunen gjennomgå en stor omstilling. Voll omsorgssenter blir bofellesskap og sjukeheimene på Åndalsnes og i Isfjorden legges ned. Samtidig skal folk nå bo lengst mulig heime. Med disse tiltakene skal kommunen spare millioner av kroner hvert eneste år. Helsehuset blir viktig, men det avgjørende blir hvordan ansatte og innbyggere klarer å tenke nytt.

Men Helsehuset kan prege Rauma også negativt. I februar må kommunen møte i tingretten fordi Veidekke, som ny eier av M. Kristiseter AS, har stevnet kommunen. Veidekke/Kristiseter krever inntil 25,7 millioner kroner som erstatning for positiv kontraktsinteresse; det de hevder å kunne ha tjent på å vinne anbudskonkurransen. Det var Hent AS som vant anbudet. Skulle kommunen tape rettssaka helt og holdent, kan man inkludert saksomkostninger og advokatsalær sitte igjen med en ekstraregning på rundt 30 millioner kroner. Dette er penger som Rauma kommune ikke har og som må hentes fra drifta. Det vil i tilfelle kunne bety kutt i tjenestetilbudet.

Det blir også spennende å følge utviklingen i reiselivet i Rauma i året som kommer. Det nye investeringsselskapet Romsdalen AS ligger i støpeskjeen. Vil aktørene allerede i 2018 ta de tunge og store løftene, som er hovedgrunnen til å gå sammen i et investeringsselskap? Og hva satser de på? Gondol? Hotell?

2018 blir et godt år også i samferdselssektoren. Det blir store forbedringer i alle retninger; mot Molde, Ålesund og Dombås. Flere store trafikksikringsprosjekt på E136 ferdigstilles. Rassikringen ved Fantebrauta og Dølsteinfonna blir ferdig i løpet av høsten. Og Måndalstunnelen og Innfjordtunnelen ferdigstilles før sommeren. For folk på sørsida vil tunnelutbedringene være en lettelse etter mange år med kolonnekjøring og stengte veger.

Det er også svært gledelig at det fra mandag 19. februar går to ferjer permanent på strekninga Sølsnes-Åfarnes. Hyppigere avganger bedrer kommunikasjonene mot Molde betraktelig.

Det er mye å glede seg til i 2018. Vi ønsker alle et godt nytt år.

Første steg er tatt - nå må flere bli med