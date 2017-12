Første steg er tatt, nå må flere bli med

Nyheter

Vi har store forventninger til investeringsselskapet Romsdalen AS, som skal utvikle og foredle reiselivet i Rauma. Lykkes de, kan reiselivsnæringen i kommunen vår stå foran ei ny æra.

Det har ikke manglet på gode ideer til hvordan skape mer aktivitet i Rauma. Heller ikke har de naturgitte forutsetningene stått i vegen. Men det skorter som regel på kapital for å ta de tyngste investeringene. Håpet er at det nystiftete investeringsselskapet skal bidra til å utnytte potensialet i reiselivet bedre enn i dag.

Det var tirsdag før jul at Romsdalen AS ble stiftet. Med en kapital på 800.000 kroner inn i selskapet, mener aksjonærene åpenbart alvor. De har tatt første steg. Nå må flere komme etter. For dette er bare en begynnelse; det må reises mer kapital når de store løftene for reiselivet i Rauma skal tas, for eksempel for å realisere en gondolbane til Aksla. Og da er det nødvendig at flere lokale deltar i de kommende emisjonene – ikke minst for å signalisere til eksterne investorer at «dette har vi trua på».

Det er ofte lurt å lytte til andre; lære av, og kanskje også kopiere andres suksessformler. Samtidig kan man da unngå å gjøre feil som andre har gjort før. Sentrale personer i reiselivet i Rauma var tidligere i år på studiereise for å se hva andre reiselivsaktører gjør. Og etter å ha vært i Flåm, kom de «nyfrelste» tilbake.

Flåm er en stor reiselivssuksess. Når den nye styrelederen, Lars Olav Hustad, i det nystiftete Romsdalen AS blir spurt om hvorfor akkurat Flåm er brukt som mal, svarer han: «Fordi de har én million reisende, cirka 400 millioner i omsetning i året, og et resultat på 120 millioner kroner. Mer trenger en vel ikke si om det.» Og Hustad sier noe annet klokt: «Vi må finne vår stil og vårt nivå etter hva som er vår ønska utvikling og profil.»

Raumas reiselivsnæring har de grunnleggende forutsetningene på plass for å vokse ytterligere; en enestående natur, spektakulære opplevelser for dem som vil og en verden der ute som for alvor har begynt å oppdage oss. Det bør være gode grunner både for turister og investorer til å velge Rauma.