Nye krigsbilder tilgjengeliggjort: Viktig for historiefortellinga, sier historielagets leder

I samlingen finnes også mange bilder fra Rauma.

Leder av Rauma Historielag, Arne Steffen Lillehagen, sier at alle bilder fra ulike tidsepoker i Rauma har stor verdi.

- Og når man vet hvilken betydning området her og regionen hadde under krigen, så er bildene med på bekrefte Åndalsnes, Romsdal og Raumabanens plass under krigen. Åndalsnes var et knutepunkt, sier Lillehagen.

Ifølge Arkivverket er NTBs krigsarkiv en stor samling fotografier fra andre verdenskrig 1940-45.

"Bildene har ulikt opphav og viser krigen sett fra ulike synsvinkler. Samlingen oppbevares i Riksarkivet.

Bildene dokumenterer blant annet: krigen i Norge i 1940, dagligliv under okkupasjonen, kongefamilien i eksil, flyktninger i Sverige, Nasjonal Samlings virksomhet, frontkjempere, arbeidstjeneste, motstand, bombeangrep, ødeleggelser, senere norsk krigsinnsats samt frigjøringen."

Her kan du søke i Arkivverkets digitale fotoarkiv.

Arkivverket skriver videre på sine nettsider:

"Fotosamlingen oppstod i årene rett etter krigen, i NTBs billedavdeling, som overtok og ervervet bilder etter flere informasjonskontor og pressebyråer og blandet dem med sine egne bilder. Mest materiale finnes fra Regjeringens informasjonskontor i London, Pressekontoret i Stockholm og Norsk Telegrambyrå i Oslo. I tillegg er det foto fra NTB London, Nasjonal Samlings organer, allierte styresmakter, tyske myndigheter samt forskjellige internasjonale fotografer og byråer.

Bildene ble tatt eller kjøpt inn for å spres som en del av den pågående informasjonsvirksomheten. Flere institusjoner har eksemplarer av et utvalg av bildene. Det spesielle for Riksarkivets del er det store omfanget av fotografier, i tillegg til at vi oppbevarer negativene fra samlingen.

Ifølge en overenskomst fra 1944 skulle Riksarkivet overta fotografier ”av historisk interesse” fra London-samlingen etter 30 år. Det viste seg imidlertid vanskelig å skille ut disse bildene fra de øvrige fotografiene i samlingen, og materialet ble i sin helhet avlevert fra NTB/Scanpix til Riksarkivet i 2000. I dag er det Arkivverkets mest brukte og etterspurte fotoarkiv."