– Mor var først

«Av Sekkjepåse blir ein mett uansett» Når vistdalingar sett seg til bords og ser dei grå, tjukke og lange «pølsene» på serveringsfatet, veit dei at det er tid for eit festmåltid.

Kari, som vaks opp på «Halsa» i Vistdal, er heilt overbevist om at det var mor hennar, Emma Lange Halsen, som først starta med å koke Sekkjepåse på starten av 1900-talet.

Kari kjem godt i hug oppveksten sin i Vistdal, og har klare meiningar om Sekkjepåsens opphav. Ho er klar over at ikkje alle deler hennar synspunkt, men er klokkeklar når ho fortel:

– Mor mi vart født i 1903, og vart gift på Halsen fremst i Vistdal. Mor hadde både struma og tuberkulose. Om ikkje det var nok, fekk ho hjernebløding som 48-åring, og døydde av eit nytt hjerneslag berre 56 år gammal.

Kari tørkar vekk ei tåre i øyekroken og klarer ikkje heilt å skjule tårane, når ho fortel om sin oppvekst, og ikkje minst då veslebroren Ola fant mora død heime på garden.

– Kreativt arbeidsjarn

Kari Gyldenskog som no bur i ei godt tilrettelagt leilegheit i Storgata på Åndalsnes, tek imot Åndalsnes Avis med eit stort smil. Med gåstolen sin, viser ho veg til ei koseleg sittegruppe.

Latteren og historiene set laust. Ho avbryt seg sjølv fleire gonger under samtalen, og minnes tida både i Posten, og som kantinestyrar og symaskinseljar.

– Mor var både kreativ og eit arbeidsjarn, der ho fann mange måtar å brødfø familien sin på. Pengar såg me ikkje, sjølv om me hadde nokre husdyr som både sau, høns, ku og ein gris på garden i Vistdal. Det var mors kreativitet, som er bakgrunnen for matretten me kalla Sekkjepåse, seier Kari bestemt, stolt over at mor kokte denne retten for å halde liv i familien.

– So ofte som mogleg åt me Sekkjepåse på «Halsa». Av gamle laken, reiv mor strimlar som vart brukt til sjølve posen. Maten som vart malt på ei kjøttkvern, bestod av potet, litt løk og sauekjøtt frå garden. Den noko uvanlege matretten vart tilsett tørka spekekjøtt som hang på stabburet. Det gav ein ekstra smak, minnes Kari. Ho huska at dei måtte vaske tøyposane i kaldt vatn, sjølv om dei nokre gonger fekk varma vatnet på vedomnen.

Merkeleg matrett

Den noko merkelege matretten frå Halsen i Vistdal, vart av mange den gong latterleggjort, sjølv om fleire etter kvart begynte å lage slik mat. Kari kjem godt i hug det som i dag kallas mobbing. «He`de`ikkje nåkkå anna å leve tå»? «He`de`ikkje mat på Halsa»?

– No har folk nok pengar til å skaffe seg den maten dei vil. Kven som helst kan lage Sekkjepåse i kilometervis, både i Isfjorden og elles i verda. Men sjølve ideen vil me frå Vistdal ha æra for. Sekkjepåse for meg er meir alvorleg enn dagens eksperimenter rundt omkring i bygdene, fortel Kari, heilt overbevist om at denne kvardagsmaten hadde sitt opphav heime på Halsen i Vistdal, takka vare hennar mor.

Ungdomslagsarbeid

Samtalen er ofte innom ungdomslagsarbeidet som Kari i alle år har vore so oppteken av. Det var slik Sekkjepåse vart ein tradisjon i Vistdal, meiner Kari, som også koka Sekkjepåse på ulike arrangement då ho arbeidde i Posten på Åndalsnes.

– Eg er glad for alt eg har fått vere med på, både i ungdommen og elles, ikkje minst å få vere med på å vidareføre mors kokkekunst som både sekkjepåsekokar og elles. Eg er også stolt over at denne fattigmaten frå min barndomsheim, har vorte Vistdals nasjonalrett både til kvardag og fest, seier Kari Gyldenskog frå «Halsa».