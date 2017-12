Sør-Norge: Vanskelige kjøreforhold og flere stengte veger

Nyheter

På grunn av uvær og fare for skred og flom er en rekke veier stengt eller har redusert framkommelighet fredag kveld og utover natt til lørdag.

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel om stor snøskredfare i Rogaland, Romsdal, Sunnmøre, Voss, Indre Fjordane, Indre Sogn og Hardanger lørdag, og et såkalt A-varsel om mulig ekstremvær på Vestlandet i opptakten til jula.

I tillegg er det sendt ut et generelt varsel om vanskelige kjøreforhold i Buskerud, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark, som følge av fare for regn som fryser på bakken.

Allerede fredag kveld har uværet ført til flere stengte veier rundt om i landet. E6 over Sennalandet er stengt inntil videre på grunn av uvær, og riksvei 7 over Hardangervidda er stengt og åpner ikke igjen fredag kveld.

Riksvei 15 over Strynefjellet er stengt på grunn av fare for ras og blir ikke åpnet igjen før Vegvesenet gjør en ny vurdering lørdag klokken 9. I tillegg har Vegvesenet varslet at flere mindre fylkesveier vil bli stengt i Sogn og Fjordane av samme årsak.

På riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og E134 Haukelitunnelen er det foreløpig kolonnekjøring som følge av uvær. Vegvesenet advarer om at veiene kan bli stengt på kort varsel.

På flere fjelloverganger i Nord-Norge meldes det om snø- og isdekke og stedvis fare for glatte partier og redusert sikt på grunn av snøfokk.

Ved fjellovergangene i sør meldes det også om fare for glatte partier også ved veiene som ikke er stengt eller har kolonnekjøring.