Positive til brukte gaver

Halvparten av de spurte i en undersøkelse sier de ville reagert positivt på å få en brukt julegave, men bare 2,4 prosent har planer om å gi en brukt gave i år.

InFact har på oppdrag fra Framtiden i våre hender spurt nordmenn om hva de ønsker seg til jul.

Resultatene er oppløftende, mener miljøorganisasjonens leder Anja Bakken Riise.

– At flere ønsker seg miljøvennlige gaver enn det som gis bort i dag, viser at det i dag er et stort potensial i Norge for en mer miljøvennlig jul, sier hun til NTB.

– Produksjonen av tingene vi gir hverandre til jul, krever ressurser og fører til store klimagassutslipp, sier hun.

Brukt og bra

Undersøkelsen viser blant annet at over halvparten av de spurte ville reagert positivt på å få en brukt julegave, mens knappe én av fem ville reagert negativt.

– Å kjøpe brukt og dermed bidra til at ting lever lengre, i stedet for å kjøpe nytt, er derfor et veldig godt miljøtiltak, sier Bakken Riise.

– Et søk på Lego på Finn.no gir over 4.000 treff. Et søk på smykke gir nær 15.000 treff. Det tyder på at utvalget av brukte gaver er ganske stort, mener hun.

Samtidig svarer tre av fem at de aldri har gitt bort brukte julegaver. 26 prosent har gjort det, og bare 2,4 prosent planlegger å gi bort en brukt julegave i år.

Også opplevelsesgaver, som musikk, teater, musikal eller restaurantbesøk, har fått økt oppmerksomhet de siste årene.

Opplevelser

Undersøkelsen viser at andelen av befolkningen som foretrekker å få opplevelsesgaver, er over dobbelt så stor som andelen som foretrekker å få ting til jul. Mens 46 prosent ønsker seg opplevelser, svarer 19 prosent at de ønsker seg ting.

Én av tre planlegger å gi bort opplevelsesgaver i år.

– Det er mer miljøvennlig å gi bort konsertbilletter, spaopphold, kinobilletter, tjenester og lignende enn å gi bort ting, sier Bakken Riise.

Hun oppfordrer butikker og andre aktører innenfor handelen til å være pådrivere.

– De som har mulighet, bør tilby og promotere opplevelsesgaver, sier FIVH-lederen.

Undersøkelsen minner også om et dystert faktum til slutt: Én av tre oppgir å ha kastet julegaver uten å bruke dem.

1.043 personer er intervjuet i InFact-undersøkelsen, som har en feilmargin på maksimalt +/- 3 prosent for totalutvalget.