Jul i alle ti kirkene

Nyheter

Julehelgen står foran oss, og der noen av oss har fri, har andre travle arbeidsdager.

Julaften er det hele åtte gudstjenester i Rauma: sokneprest i Hen, Eid og Holm, Petter Dahle, skal ha tre gudstjenester, prost Erling Nevland skal ha tre og sokneprest i Voll og Vågstranda, Ida Maria Heggelund skal ha to.

– Vi fordeler slik at vi får vært i så mange kirker som mulig. Det er veldig fint og meningsfylt å jobbe på julaften, synes jeg, sier Dahle.

Godt besøk

Han forteller at det pleier å være godt besøk i alle kirkene.

– Det varierer fra godt besøk til stappfullt. Det pleier å være en veldig fin samling, og det er ekstra gledelig at vi har så mange frivillige som bidrar inn i gudstjenesten, forteller han.

– Er det stressende å ha tre gudstjenester på samme dag?

– Nei, det er egentlig ikke det, for et er godt planlagt. Men en kjenner det når kvelden kommer! Og så håper jeg at det ikke er glatte veier, sier han.

Helg i kirka

Det har aldri vært snakk om å kutte ned på antallet gudstjenester.

– Jeg tror det betyr mye for folk å få komme på julegudstjeneste i sin kirke, sier kirkeverge Magny Landre.

Julaften er det gudstjeneste i Øverdalen kirke, Rødven kyrkje, Innfjorden bedehuskapell, Kors kirke, Holm kyrkje, Hen kirke, Vågstranda kyrkje og Grytten kirke.

– Det er mange frivillige som bidrar med musikalske innslag i tillegg til våre faste prester, organister og ansatte. Det setter vi veldig stor pris på, sier kirkevergen.

I alle skolekretsene er det tilbud om skolegudstjeneste i løpet av uka før jul. Det har også vært barnehagegudstjenester i Hen og Grytten.

– Det er en tradisjon vi synes det er hyggelig å fortsette med.

– Velkommen

1. juledag er det gudstjeneste i Eid kyrkje, Grytten kirke og Voll kyrkje. Og med unntak av stavkirken i Rødven, skal da alle kommunens kirker være dekket med gudstjeneste i løpet av de to dagene. 2. juledag er det gudstjeneste i Hen kirke.

– Årets siste gudstjeneste er en kveldsgudstjeneste nyttårsaften i Grytten kirke. Alle ønskes velkommen til kirken i jula!