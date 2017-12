Skolesaka er en seigpining av folket

Nyheter

Vi hadde ønsket at debatten om skolestruktur i Rauma hadde vært over for denne gang. Men den kommer til å holde fram, helt til politikerne har tatt en beslutning med en lengre tidshorisont enn fire år, som de gjorde denne gang. For fortsatt er det i det blå hva som blir utfallet; én ungdomsskole i Rauma, eller flere?

Seigpininga er utfordrende for Rauma-samfunnet; for foreldre, for barna og for dem som gjerne vil at deres bygd og nærmiljø skal nyte godt av en ungdomsskole. Felles for dem alle: De ønsker forutsigbarhet.

Sjøl om kommunestyret i budsjettmøtet torsdag bevilget penger til tre ungdomsskoler i kommunen i fire år til, så er det fortsatt en stor usikkerhet ute i bygdene. Hva skjer neste år, når desember kommer og budsjettet igjen skal vedtas? Eller vil politikerne allerede til våren, når den bebudete brukerundersøkelsen er klar, signalisere retningen for ungdomsskolene i kommunen?

I kommunestyret torsdag var det gode argumenter fra begge sider. Opposisjonen ønsker å bruke penger på en ny ungdomsskole i Måndalen – posisjonen har ikke lukket døra for det, men vil finne ut mer om fakta før en beslutning tas. Det er en viktig beslutning, og da forstår vi at man må oppleve en viss grad av trygghet.

Men politikerne er nødt til å etterstrebe en snarlig avklaring. Det fortjener innbyggerne. Vi kan ikke holde på slik år etter år. Derfor: Politikerne har det travelt med lande en framtidig skolestruktur for Rauma. Sjøl om en skolestruktur ikke skal eller kan være hogd i stein, så er det viktig at det blir en lengre tidshorisont enn fire år. Skal småbarnsfamilier velge å etablere seg i Måndalen? Eller på Holm? Kanskje hadde det til og med vært lettere å få solgt tomter i det nye boligfeltet på Åfarnes dersom dem som skal etablere seg vet om det blir en ungdomsskole på Åfarnes eller ikke.

Vi er glad for at kommunestyret ga folk ro ei tid framover. Nå gjenstår det å ta ei beslutning så innbyggerne kan planlegge.