Frivillige fyller 150 julegryte-vakter

Det er Lars Ramstad og Ragnhild Kivle Dahle som har stålkontroll på vaktlistene. I løpet av 18 dager før jul skal 150 vakter ved Frelsesarmeens julegryter både på Øran og sentrum fylles opp. Tommy Marti Høgset fullroser de to for arbeidet de gjør, og han roser alle frivillige som sier ja uten å blunke.

– Det er veldig hyggelig å ringe rundt. Om det er noen som sier nei er det stort sett fordi de er sjuke eller noe, sier Ramstad som i stor grad har bidratt med vaktlistearbeidet de siste tre åra. Grytevakt har han vært i åtte-ti år.

– Tigger ikke

– Det var en som svarte at han ikke ville stå og tigge penger. Men da kunne jeg fortelle at jeg som grytevakt aldri har opplevd å tigge penger. Man får ofte en god samtale over gryta, og vil man gi noe så gjør man det. Da sa han ja, forteller Ramstad og ler. For han opplever det å være grytevakt som sosialt.

– Det kan bli ufattelig med prat, ja. Og det er hyggelig.

Går tilbake til lokalsamfunnet

Ramstad benytter nettverket i Odd Fellow når han rekrutterer grytevakter, og sjøl engasjerer han seg av flere grunner:

– Det er viktig at vi pensjonister er aktive både fysisk og i hodet. Og med dette er jeg aktiv for enkeltmennesket. Jeg vet det er mange som sliter, og der er Frelsesarmeen til stor nytte for samfunnet. Jeg liker også at julegryta er uten byråkrati og kostnader. Pengene kommer fram, og de blir brukt i lokalsamfunnet. Jeg tror det betyr mye for dem som gir, at pengene kommer fram til de som trenger det i Rauma, sier Ramstad.

– Og så får jeg god lønn hos Tommy, legger han til med glimt i øyet.

– Ja, det er pepperkaker det, da, svarer Høgset.

– Han får en klem i ny og ne, skyter Kivle Dahle inn og ler.

De tre roser hverandre for jobben som gjøres, og Høgset sier givergleden her gjør at det ikke er noe problem å hjelpe alle som søker hjelp i Rauma. Alt som kommer inn i julegryta brukes til Frelsesarmeen Raumas diakonale arbeid, – i Rauma. Det kan være alt fra julemat til klær og fritidsaktiviteter.

– Vi ønsker å bidra gjennom hele året, ikke bare til jul, og skal nå i gang med å kartlegge behovet for slikt arbeid her i Rauma, sier Høgset.