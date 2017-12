Amfitrappa ned til Rauma kulturhus er for bratt

Nyheter

Trappen ned fra parkeringsplassen utenfor Rauma kulturhus, ble opprinnelig bygget som en amfitrapp. Siden den nå har blitt mer eller mindre hovedtrappa til kulturhuset, har bygningsdrift påpekt at trappa må utbedres.

– I og med at Wenaasgruppen overdro sine aksjer i Rauma Kulturhus sitt eiendomsselskap til Rauma kommune for et par år siden, vurderer vi nå å avvikle eiendomsselskapet. I den forbindelse ønsker vi i styret å overgi bygningsmassen til Rauma kommune i forskriftsmessig stand, opplyser styreleder i eiendomsselskapet, Perry Ulvestad.

Bygningsdrift har kommet med to tiltak som må gjøres i så måte; utbedring av brannvarslingssystemet på huset og utbedring av den utvendige trappen.

– Brannvarslingssystemet er allerede gjort. Nå står arbeidet med trappa igjen. Det skal bli en god trapp, med riktig lengde på innsteg og riktig høyde på oppsteg. Den skal også sikres med godt rekkverk, sier Ulvestad.

Ifølge Jo Unhjem i Rauma kommune, som har ansvaret for prosjektet, vil trappa bli støpt i betong.

– Den var nok litt for bratt tidligere og trinna var i veldig forskjellig lengde. Nå vil trappa bli slakkere og hvert trinn støpt i nøyaktig samme høyde, sier han.

– Når vil arbeidet være ferdig?

– Planen var at utbedringen skulle være ferdig i løpet av 2017. Men det tok litt tid før vi fikk noen til å ta jobben. Det ideelle hadde selvsagt vært og fått gjort jobben tidligere på høsten, men vi måtte ta to runder med anbudskonkurranse før vi fikk J.O. Moen til å ta jobben. Vi kan ikke love at trappa er klar før Ytterveggenshowet i romjula, sier Unhjem.

Det vil ikke bli lagt varmekabler i trappa.

Evy Kavli