Kortreiste julegaver blir mer og mer populært

Det er nok kanskje ikke bare i Rauma det vil være julepresanger under treet i år som vil ha et lokalt stempel. Det er blitt veldig trendy å kjøpe lokalproduserte produkt og det er vel mange år siden det har vært så stort utvalg på akkurat det.

– Etter at jeg prøvde meg på Facebook, har det tatt helt av, sier John Dale når vi treffer han på en av mange leveranseturer til Åndalsnes.

Messer og basarer

Han og kona, Olaug Randi, har produsert honning i Isfjorden i snart fem år, men det er først nå de siste åra at produksjonen har blitt såpass stor at de kan reklamere.

– Det er første året vi har deltatt på messer og basarer. Salget gikk bra det, forteller Dale.

Han priser seg ikke akkurat ut av markedet heller, og innrømmer at han har en lav timespris.

– Jeg liker å holde på med bier, men det er en stor jobb – nesten hele året. Det er vel salget som er biproduktet her. Det liker jeg ikke så godt, sier han og ler.

Men han er stolt over produktet og tror det kan ligge mye honning under juletrærne i Rauma i år.

– Det er mange som synes det er moro at det står Isfjorden på glasset, sier han.

Fjellbrent

Det samme gjelder for Kaffebrenneriet Fjellbrent i Isfjorden. I desember har Renate og Tommy Soleim også etablert seg i sentrum av Åndalsnes med en Pop Up kafé og kaffeutsalg.

– Vi er blitt utrolig godt mottatt. Vi er imponert over hvor mange kaffefrelste som har kommet ut av skapet. Vi visste ikke at det var så mange av dem her i Rauma, ler Renate.

De har solgt ekstremt mye og de ser at folk synes det er gøy å gi bort kortreiste julegaver.

– Vår kaffe er både litt langreist og kortreist, i og med at kaffebønnene kommer fra et annet kontinent, men jeg tror folk synes det er artig at det står på posen at kaffen er brent i en 100 års gammel nedlagt skofabrikk i Isfjorden, sier Renate.

Smaksopplevelser

Sødahlhuset har i mange år vært stedet for lokale smaksopplevelser og produkter.

– Vi merker oppsving i salget av kortreiste produkter for hvert år som går, sier Rannveig Nyheim på Sødahlhuset og henter frem en del av de mange lokale produktene de har i sitt utvalg.

– Her har vi mel fra Volda Milde som er mye bedre for magen. Vi selger også vår egen melmiks til våre populære rundstykker. Og vi har Havsalt fra Gossen, saft fra Valldal og mange forskjellige lokale oster, forteller hun.

Keramikk

Sødahlhuset har også en bredt utvalg av Mari Melbø Rødstøl sine keramikkprodukter, som blant annet Sjella dama.

– Jeg har ikke fått tid til å jobbe så mye med keramikken i det siste som jeg har hatt lyst til, men jeg merker litt mer pågang nå før jul, ja, sier hun.

Det er også i tida, som damene sier, å gi smaksopplevelser som julepresang, i stedet for ting.