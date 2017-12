Ansatt som ny daglig leder på Sødahlhuset - signerte kontrakten fredag

Nyheter

Etter fem og et halvt år, har damene på Sødahlhuset endelig fått drømmen oppfylt. Fredag kunne de skrive kontrakt med Edda Thorsrud fra Oslo. Hun er 25 år og for tiden student ved NTNU i Trondheim.

– Jeg studerer matteknologi og er ferdig med bacheloren til sommeren. I Trondheim møtte jeg en kjekk fyr fra Sogge, Per Jonas Bakke, og vil derfor flytte til Åndalsnes så fort oppgaven er levert, forteller hun blidt.

– Men hva er mat-teknologi?

– Med en bachelorgrad i matteknologi, får jeg kunnskap til å gjennomføre gode faglige vurderinger og utviklingsarbeid som sikrer kvalitet og matvaretrygghet i alle faser fra råstoff til ferdige matvarer. Det er mye realfag, med emner som matkjemi, mikrobiologi, prosessteknologi og produktutvikling. Det er et bredt og spennende fagområde, forklarer Edda.

– Hvordan får du brukt dette i din nye jobb?

– De fleste fagene får jeg bruk for. Mest relevant er nok mattrygghet og kvalitetsstyring; det vil si å passe på at bedriften følger lover og regler for hvordan mat skal behandles, og videreutvikle kvalitetssystemer for mat. Jeg vil sørge for at alt vi gjør her skal være bygget opp av gode og gjennomførbare systemer, slik at det blir artig å jobbe her. Sensorikk og bedriftsøkonomi vil jeg også få stor bruk for, sier hun.

Rolig start

Hun starter i jobben 1. juni, men vil være på Sødahlhuset så ofte hun kan frem til da, for å sette seg inn i ting.

– Arbeidsoppgavene mine vil bli likt fordelt mellom møte med kunder, og det administrative. Jeg gleder meg veldig.

Det gjør også de to nåværende lederne i bedriften, Rannveig og Mari.

– Vi hadde fire flotte søkere til stillinga. Edda er veldig dyktig og har en personlighet som vi setter pris på, sier Mari.

Edda har jobbet litt i butikken som sommervikar allerede. Rannveig og Mari forteller at selv om Edda blir daglig leder, vil de fortsette å lage god kaffe til kundene og jobbe videre med å videreutvikle Sødahlhuset.

– Noen nye planer fremover?

– Vi er blitt enige om å bygge grunnmuren solid først, og så tar vi tak i alle ideene og prosjektene vi har på lur. Sammen skal vi bygge videre på Sødahlhuset sine verdier om å skape en sosial møteplass med fokus på god mat som er bærekraftig, kortreist og økologisk, sier Edda.